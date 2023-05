Cote d'Ivoire: Financement du développement international - Ahoua N'Doli Theophile et des experts réfléchissent sur le futur du système mondial à Paris

En prélude au Sommet de Paris sur le financement du développement des pays vulnérables prévu en juin prochain, le ministère français de l'Economie et des Finances, la Banque de France et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), à travers sa Chaire sur l'architecture, ont organisé le 4 avril prochain, à Paris, un séminaire sur le financement du développement.

L'Inspecteur général d'Etat, Ahoua N'Doli Théophile, a pris part aux travaux aux côtés d'autres personnalités notamment Agnès Benassy Queré, sous-gouverneur de la Banque de France ; Bruno Cabrillac, DG Adjoint des Études et des Relations internationales de la Banque de France ; Alain Le Roy, ancien SG Adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix ; Tertus Zongo, ancien Premier ministre du Burkina. Plusieurs ministres africains de l'Economie et des Finances et plusieurs professeurs venus de prestigieuses universités (Clermont-Ferrand, Boston, Berkeley, Glasgow, etc.) ainsi que des experts de la Banque mondiale et de l'OCDE ont également participé aux débats. Il s'agissait, pour les participants, de réfléchir de façon indépendante au futur du système mondial de financement du développement compte tenu de la situation internationale actuelle et des leçons tirées de l'expérience des 60 dernières années.

Ahoua N'Doli et d'éminents panélistes ont analysé les raisons de la prolifération des institutions et fonds divers et ses conséquences qui ne sont pas toutes positives. Ils ont aussi recensé les diverses initiatives destinées à réduire les inconvénients de la fragmentation des financements, à savoir diminuer le nombre de fonds, rechercher une plus grande transparence, réformer les institutions multilatérales et coordonner les bailleurs. Non sans proposer la création d'un lieu d'analyse, de partage, de construction de pensée commune, alimenté par de l'information « scientifique » et une évaluation comparative en profondeur, qui réunirait contributeurs et receveurs. Faut-il le noter, dès sa création, la FERDI a fait du financement international du développement son programme prioritaire. Son expertise sur les questions touchant à la vulnérabilité des pays et ses liens avec leur financement sont reconnus dans le monde.