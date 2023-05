Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Le COCAN présente ses besoins en logistique e transports aux opérateurs du secteur

Le transport occupe une place de choix dans l'organisation de la CAN 2023. C'est justement pour cela que la Commission transport et logistique, à travers le COCAN Business Club a présenté, ce mercredi 12 avril 2023, au Radisson Blu, à Port-Bouët, les opportunités d'investissement aux opérateurs du transport.

Le président du COCAN, François Albert Amichia, a expliqué qu'à travers le COCAN Business Club, la structure qu'il dirige entend réunir de manière bimestrielle l'ensemble des acteurs du secteur privé afin de créer une véritable dynamique économique autour de l'organisation de la CAN 2023. Il a indiqué que cette rencontre avec le secteur privé vise à présenter les besoins sectoriels et spécifiques en matière de logistique et de transport. «La logistique et le transport occupent une place de choix dans la liste des services, prestations et produits nécessaires à l'organisation d'une CAN. C'est ce qui justifie qu'un COCAN Business Club Spécial soit consacré à l'effet de vous informer en temps opportun des prestations de qualité», a fait savoir le ministre Amichia. Le président de la Commission logistique et transport, Jean Louis Moulot a, pour sa part, fait savoir que deux projets sont rattachés à sa commission.

Il s'agit d'une part d'organiser et de mettre à la disposition de tous les autres projets, les ressources acquises pour la réalisation et le bon déroulement de leurs activités respectives. Et d'autre part répondre aux besoins en transport des différents groupes cibles avant, pendant et après la compétition. «Dans le cadre des réflexions pour mettre une stratégie pour faire avancer les dossiers, la commission a proposé un forum de la logistique à l'effet de communiquer sur les besoins réels de la commission», a-t-il laissé entendre. Jean Louis Moulot a ensuite expliqué que l'objectif pour le COCAN est de respecter ses engagements et obligations comme convenus avec la CAF, optimiser les dépenses et assurer la sécurité du transport. Il a faitCAN savoir que le comité d'organisation de la CAN 2023 attend des partenaires qu'ils s'engagent à faire face aux défis de cette compétition. Et également proposer des prestations de qualité. Cette rencontre, dit-il, est de donner aux participants la primeur des informations sur les besoins qui seront rendus publics dans le respect de la loi et aussi établir une base de données des professionnels de la logistique et des transports.