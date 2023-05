Cote d'Ivoire: Littérature - L'ancien maire de Bouaké, Fanny Ibrahima, déroule le film de sa vie sur fond d'un vibrant hommage à son mentor, Alassane Ouattara

C'est une autobiographie qui retrace le parcours atypique et inspirant d'un homme qui est passé du sport à la politique. L'ancien maire de la commune de Bouaké, Fanny Ibrahima, et le journaliste Allah Kouamé viennent de signer un ouvrage de 171 pages intitulé « Fanny Ibrahima, discipline d'Alassane Ouattara : du sport à la politique». Dans cette oeuvre, Fanny Ibrahima passe en revue en cinq parties ses trois vies de footballeur, d'homme d'affaires et de politicien : son enfance ; son aventure professionnelle ; sa carrière politique ; son existence spirituelle et les témoignages.

On y découvre comment le jeune garçon, éveillé de M'Bahiakro - condisciple d'Essy Amara et Moïse Koumoué Koffi, deux anciens membres du gouvernement sous Houphouët-Boigny - est devenu un grand gardien de but qui a fait les beaux jours de l'Africa Sports et des Eléphants de Côte d'Ivoire après être passé par l'équipe nationale militaire, avant de devenir le président de Renaissance football club de Bouaké (RFCB). Fanny Ibrahima évoque également sa vie professionnelle marquée par un cursus exemplaire dans le domaine de l'enseignement : de maître d'éducation physique et sportives (EPS) à fondateur d'école en passant par le professorat de l'enseignement du second degré option histoire-géographie. Bien entendu, il n'occulte pas son entrée en politique en tant que militant du Pdci, et son départ au RDR dont il deviendra l'un des pionniers.

Et surtout, sa rencontre avec celui qui deviendra son mentor : Alassane Ouattara. L'alassaniste convaincu qu'il est, explique, avec émotion, le sens de son attachement indéfectible au président de la République. « Dieu, dit-il, est grand mais Alassane Ouattara n'est pas petit ». Fanny Ibrahima fait aussi des révélations sur Djéni Kobina, Laurent Gbagbo, le RDR, la rébellion et le RHDP. C'est un livre croustillant, assez digeste, qui se lit d'un trait et qui immortalise une vie bien remplie. Avec en prime les récits de deux témoins clé : les députés Paul Dakuyo et Bema Fofana qui ont signé respectivement la préface et la postface de l'oeuvre.