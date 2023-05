Afrique: Nduka Ugbade - «Gagner le premier match est bon pour notre psychologie»

Le sélectionneur du Nigeria, Nduka Ugbade, a déclaré que la victoire lors de leur premier match de la CAN U17 TotalEnergies 2023 était un énorme coup de pouce psychologique pour ses garçons. Pour lui, cela leur permettra de mieux aborder la suite des hostilités.

Les Golden Eaglets se sont imposés 1-0 contre la Zambie à Constantine dimanche, pour débuter leur campagne en beauté dans le Groupe B.

« La plupart du temps, pour les jeunes équipes, la chose la plus importante est la psychologie. Pas physique, tactique ou quoi que ce soit. Gagner le premier match nous donne un avantage mental et psychologiquement, nous sommes meilleurs que nous avons commencé », a déclaré le tacticien.

Il a admis que la Zambie leur a posé de sérieuses difficultés, mais réitère que son équipe a fait de son mieux pour remporter une victoire.

« Le football africain s'est vraiment développé et toutes les équipes sont fortes maintenant, en particulier dans le football des jeunes. Nous avons joué un match très difficile contre la Zambie et n'importe qui aurait pu gagner. Bien sûr, il y a eu quelques erreurs et vous en aurez certainement beaucoup à ce stade de développement »,

"Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions que nous n'avons pas pu terminer, certaines passes n'étaient pas correctes et beaucoup plus d'erreurs. Mais ce qui est bien, c'est que nous continuons à nous améliorer », a noté l'ancien international nigérian.

Il ambitionne avec ses poulains de ramener le trophée au Nigéria, 16 années après leur dernier titre dans la compétition. Un succès qui leur permettrait également de devenir le seul pays à avoir gagné la compétition à trois reprises.

Il entend cependant prendre un match après l'autre.

« Bien sûr, nous avons des objectifs à atteindre, mais nous devons faire un pas à la fois. On se concentre sur le prochain match et si on gagne on est dans les quarts. Et aux quarts, si nous gagnons, nous sommes en Coupe du monde », a déclaré le tacticien.