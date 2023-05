Ile Maurice: Rétrospective - Gilberte Marimootoo-Natchoo raconte sa traversée dans l'art

La plasticienne Gilberte Marimootoo-Natchoo célèbre ses 25 ans de carrière au travers d'une rétrospective intitulée «Une Traversée dans l'art» à partir du jeudi 4 mai, à Lespas Lar, à La Tour Koenig.

Ce n'est pas tous les jours qu'une grande artiste présente sa rétrospective. Gilberte Marimootoo-Natchoo est l'une des rares figures féminines de sa génération. Ses oeuvres ont franchi les frontières de l'île Maurice et ont atterri aux quatre coins du monde. Gilberte Marimootoo-Natchoo souligne que l'art a toujours fait partie de sa vie : «L'art est magique. C'est la vie. C'est le plus beau cadeau que nous avons reçu et que nous devons partager avec les autres. Tout ce qui nous entoure est de l'art.»

Avant de prendre sa retraite, Gilberte Marimootoo-Natchoo a été tour à tour Graphic Designer et créatrice pour une usine textile. Elle a même fini par ouvrir sa propre agence de publicité. C'est en 1997, soit un an après la construction du Caudan, qu'une de ses amies d'école lui propose d'y exposer ses tableaux. Et ce fut un succès. «Mon histoire est liée au Caudan car à l'époque j'étais la seule personne à peindre en public. J'ai jeté l'ancre au Caudan car je suis très attachée à la mer, aux bateaux et aux voiliers. Les voiliers du Marina, ainsi que l'architecture du Caudan, m'ont beaucoup inspirée et j'y ai créé de nombreux tableaux», raconte-t-elle.

En 1999, elle présente sa première exposition solo et, depuis, elle enchaîne les expositions solo et collectives. Elle a participé à tous les grands événements artistiques de l'île. Depuis 1997, elle aurait peint plus de 10 000 tableaux, allant du petit au grand format. Ses oeuvres ont été exposées aux États-Unis, à Shanghai, à Londres, en Afrique du Sud, à La Réunion, aux Seychelles, en France et au Maroc.

Durant sa carrière, Gilberte Marimootoo-Natchoo a beaucoup travaillé dans les hôtels où elle a donné des cours, mais elle y a également exposé ses oeuvres. Elle n'a jamais hésité à partager ses connaissances et de nombreux passionnés ont ainsi eu la chance de l'avoir pour enseignante d'art. «Aujourd'hui, je suis fière de voir que mes anciens élèves sont devenus des conservateurs, des professeurs d'art ou encore des artistes», dit-elle.

C'est après l'incendie du Craft Market du Caudan en novembre 2021 que Gilberte Marimootoo-Natchoo décide de faire une rétrospective de sa carrière. Après une exposition au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole, elle est confortée dans cette idée. Pour sa rétrospective, Gilberte Marimootoo-Natchoo présentera 38 tableaux qui montreront l'étendue de son talent.

Au cours de ces 25 dernières années, l'art de Gilberte Marimootoo-Natchoo a beaucoup évolué. «Je suis passée du figuratif au semi-abstrait, puis à l'abstrait», explique-t-elle. Bien que sa technique initiale soit l'acrylique, elle s'adonne également aux vitraux et à la céramique. Les thèmes récurrents dans ses oeuvres sont la nature, les femmes, l'océan et les voiliers. Au fil des ans et de sa progression artistique, Gilberte Marimootoo-Natchoo s'est tournée de plus en plus vers la nature. «À un moment donné, j'ai commencé à peindre avec mes doigts et j'ai utilisé d'autres matériaux tels que du plastique d'emballage ou encore du tissu. J'ai également utilisé du café et expérimenté la technique sous la pluie.»

Sa créativité, elle l'exprime de tout son être ; et ses tableaux transpirent l'émotion. On ne reste jamais insensible devant un tableau de Gilberte Marimootoo-Natchoo. Après ces 25 ans de carrière, quel regard jette-t-elle sur l'évolution de l'art ? «Maintenant, il y a beaucoup de digital. Il y en a beaucoup qui se disent artistes après avoir copié sur Internet. Je ne suis pas contre le digital art, mais je suis pour la créativité artistique, celle qui se dégage de tout son être», conclut-elle.

À noter que la rétrospective est visible jusqu'au 28 mai au Lespas Lar, à La Tour Koenig.