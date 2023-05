Cote d'Ivoire: Gbêkê, Tonkpi, Cavally, San Pedro - Les populations saluent la magie du chef de l'Etat

Ils sont unanimes. Les Ivoiriens reconnaissent l'énorme travail abattu de 2011 à 2023 qui a conduit à la transformation de la Côte d'Ivoire. Le pays, sous l'impulsion du chef de l'Etat, est en chantier, soutiennent-ils. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, les populations saluent le colossal travail abattu par Alassane Ouattara. Ils sont admiratifs des routes, des ponts, des écoles, des centres de santé...qui poussent comme des champions sous leur yeux. Au plan politique, ils se réjouissent de la paix retrouvée, ainsi que du repositionnement de leur pays qui fait la fierté de la sous-région ouest-africaine, de l'Afrique et même du monde. Avec une économie dynamique et la bonne gestion des ressources du pays, ils ont bon espoir que la Côte d'Ivoire continue sur cette lancée.

Bouaké

ISMAEL OUATTARA (Opérateur économique) : « Il y a beaucoup à espérer de notre pays »

« La Côte d'Ivoire vient de loin. Son indice sécuritaire est très encourageant pour un pays sortant d'une crise militaro-politique. Elle connaît aujourd'hui une économie résiliente qui a su résister à la pandémie à coronavirus et tient le coup face à la crise économique mondiale résultant de la guerre russo-ukrainienne. Le pays est en pleine renaissance avec des réalisations extraordinaires dans tous les secteurs, surtout les infrastructures avec en ligne de mire l'électrification et la floraison de routes neuves ou réhabilitées, premiers leviers d'un développement harmonieux. L'homme est replacé au coeur du développement avec le programme baptisé "La Côte d'Ivoire solidaire". Il y a une volonté fortement manifestée et en cours d'implémentation, de bonne gouvernance. La diplomatie est remise sur orbite pour nous replacer dans le concert des nations. Nous observons une ouverture progressive de l'économie de notre pays à un partenariat diversifié, tout en préservant nos partenariats traditionnels les plus sûrs. L'environnement des affaires s'améliore. »

SIMON KONAN (Conseiller municipal à Botro) : » Les acquis en termes de développement sont nombreux »

« Le Président Alassane Ouattara a véritablement un bilan élogieux. Les acquis en termes de développement sont nombreux, notamment des routes, des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures de base. Son bilan est satisfaisant. Il a su hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays dont le seuil de sécurité rassure les investisseurs étrangers qui profitent de la stabilité pour créer des emplois au profit des jeunes. A Botro, nous sommes les plus grands bénéficiaires de sa politique. Grâce à lui, nous avons aujourd'hui du bitume, l'extension du réseau électrique dans plus de 80% des villages. Nous avons récemment été témoins de la pose de la première pierre d'un lycée sectoriel agricole à caractère sous-régional qui permettra aux jeunes de se former dans les métiers de l'agriculture. Nous lui disons merci et espérons qu'il fera davantage pour permettre à notre belle commune de Botro de se classer au rang des villes développées de la Côte d'Ivoire. »

Dr LANDRY BOTTY (Agent de mairie à Bouaké) : « La Côte d'Ivoire is back sous Alassane Ouattara »

« C'est une énorme chance pour la Côte d'Ivoire d'avoir comme président, Alassane Ouattara. Depuis son ascension au pouvoir, la Côte d'Ivoire qui avait connu un énorme retard dans son développement, a renoué avec ces projets titanesques et ces infrastructures qui ont fait notre gloire par le passé. On peut le dire, notre pays est sur le chemin du développement et les preuves ne manquent pas. Sous la houlette de Son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est métamorphosée et s'est repositionnée dans la sous-région et en Afrique. Grâce à son leadership, la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Enfin, au regard des résultats probants de la gouvernance de notre président et de son gouvernement, on peut affirmer que « la Côte d'Ivoire is back". »

BARRO MADIARA (Institutrice) : « La Côte d'Ivoire a connu d'innombrables progrès «

« La Côte d'Ivoire a connu d'innombrables progrès dans presque tous les secteurs. L'économie connaît aussi une croissance enviée de beaucoup. Investissements et partenariats s'enchaînent. Les infrastructures ne sont pas en reste. Sans oublier l'éducation qui connaît une existence bien plus heureuse qu'il y a peu... Nous sommes au coeur de toutes les attentions et de tous les événements mondiaux. Parce que le leadership du président n'est plus à démontrer. Au plan politique et social, que de réformes pour fortifier nos acquis démocratiques et institutionnels : le Sénat et la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui vient remettre l'autorité originelle et ancestrale au coeur de la gestion de la nation. Des efforts ont été enclenchés avec le retour de nombreux pontes de la refondation. Les pages de cet article ne suffiront pas pour dresser le tableau arc-en-ciel de la nouvelle Côte d'Ivoire. »

MALICK FADIGA (Député de Bouaké-commune) : » Le président a fait d'énormes investissements «

« L'oeuvre accomplie par le Président Alassane Ouattara est tellement grande que cela mériterait d'être publiée dans un livre. La politique continue du dialogue social a permis de fédérer toutes les forces vives de la nation pour la reconstruction rapide du pays au point où les taux de croissance, malgré les différentes crises, sont restés positifs. La reconstruction du pays s'est appuyée sur une politique de réconciliation nationale et de solidarité envers toutes les communautés dans le strict respect de notre devise. Le président a fait d'énormes investissements dans les infrastructures routières, sanitaires, scolaires et économiques. Le pays du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, est en chantier afin d'améliorer notre quotidien ; ce qui a amené le PNUD à baisser notre indice de développement humain (IDH), nous sommes passés dans la catégorie des pays à IDH moyens comme le Maroc. Ceci est la résultante de tous les investissements faits dans la santé, l'éducation. Ce développement économique est le fruit de la politique du président de la République car il fait tout pour améliorer les conditions de vie de la population. Au niveau diplomatique, de pays infréquentable, nous sommes devenus un pays qui compte. »

NADY NADINGA (Responsable Jeunesse féminine Bouaké) : « Le développement des infrastructures est une priorité et une réalité »

« Aujourd'hui, nous vivons dans une Côte d'Ivoire de rêve, un pays où le développement des infrastructures est une priorité et une réalité. Lorsque nous voyageons, nous nous rendons compte que tout le pays est en chantier. Le développement social se ressent à tous les niveaux de vie, partant de l'éducation avec la construction des écoles primaires et des collèges de proximité, surtout les universités et l'insertion socio-professionnelle à travers les créations des écoles professionnelles de formation. Nous profitons de cette lucarne pour traduire notre reconnaissance au président de la République et à son gouvernement pour l'accent mis sur 77,79% de la population c'est-à-dire la jeunesse, en faisant de 2023, l'année de la jeunesse. Nous espérons que les systèmes d'encadrement et d'appui au projet jeunes seront renforcés pour une autonomisation sociale durable. Quand c'est bon c'est bon, il n'y a pas de débat. »

Tonkpi

Bamba Aly (Délégué (CNJCI) : « Le pays est passé de l'ombre à la lumière »

« Après la crise postélectorale, nous avons constaté le chaos total en Côte d'Ivoire. Le pays était en lambeaux. De nombreux ivoiriens se sont réfugiés hors du pays. Aujourd'hui, nous constatons un grand changement dans tous les domaines. La Côte d'Ivoire a fait son retour dans le concert des nations. Elle redevient fréquentable. Les infrastructures routières, maritimes et socio-économiques ont été rénovées, d'autres construites. Nous avons constaté une forte croissance économique. Le pays est passé de l'ombre à la lumière grâce à la maestria du président de la République. L'Etat a créé des opportunités d'insertion professionnelle et de nombreux jeunes s'adonnent à l'entrepreneuriat. La sécurité des biens et personnes est de plus en plus garantie. La Côte d'Ivoire est un havre de paix désormais grâce aux prouesses réalisées par le Président de la République, Alassane Ouattara. »

Sopoudé Yannan Anicet (Enseignant) : « Alassane Ouattara est un monstre en matière de développement »

« J'ai mal parce qu'on aurait dû vite installer au pouvoir le chef de l'Etat après la disparition du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Si cela avait été fait, nous rivaliserions aujourd'hui avec plusieurs autres nations européennes ou de l'Amérique latine. Pour preuve, en seulement 10 ans de gouvernance, il nous a montré que la Côte d'Ivoire pouvait bien compter sur lui pour son rayonnement physique et sa stabilité. Alassane Ouattara est un monstre en matière de développement, en témoignent les routes, les ponts, les universités publiques, les barrages qu'il a construits en une décennie. Il a donné le goût du travail aux fonctionnaires et agents de l'État à travers plusieurs revalorisations salariales comme celle annoncée et exécutée en août 2022. Il a mis la barre très haut que personne ne l'imaginait. Il a mis de la rigueur dans ses actes et la pression sur les membres du gouvernement. Les résultats sont visibles par tous. »

Traore Ferimata (Commerçante) : « Personne ne croyait que la Côte d'Ivoire deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui »

« Sincèrement personne ne croyait à cette métamorphose de la Côte d'Ivoire d'hier à aujourd'hui. Nous sommes passés du pays détruit au pays reconstruit. De pays déchiré à pays réconcilié. Toute la Côte d'Ivoire a été transformée du nord au sud en passant par l'est et l'ouest. Qui l'aurait cru ? Je suis fière de voir que ma Côte d'Ivoire qui s'était vidée après les crises est pleine à craquer. Les investisseurs se bousculent. Les infrastructures sortent tous les jours de terre. La vie devient de plus en plus paisible. Si nous sommes à ce top niveau, c'est grâce aux mains magiques du président de la République. Nous sommes fières, nous les femmes, de dire que nous appartenons à ce pays qui surprend chaque jour les autres pays. Nous sommes fières d'avoir l'un des meilleurs présidents au monde. Nous sommes fières d'être Ivoiriennes. »

Vaï Valérie épouse Bih (Présidente Collectif société civile pour la sécurité et la paix) : « La Côte d'Ivoire a connu un second miracle »

« La réforme du secteur de la sécurité avec la doctrine de la police de proximité, la loi sur la parité, le nouveau code pénal qui définit le viol... L'économie a progressé à un rythme moyen de 8 % par an, avec un pic de 10,1 % en 2012. Le 3e pont de la capitale économique qui relie Marcory à la zone résidentielle de Riviera qui s'achève sur un vaste échangeur (boulevard VGE) réduisant ainsi les embouteillages. L'ambitieux projet de relance et de modernisation du secteur agricole dont les axes prennent en compte la sécurité et la souveraineté alimentaire, la gestion durable des cultures de rente et d'exportation, l'engagement du secteur privé par le renforcement des investissements, la gouvernance agricole en matière de réformes des filières agricoles, de restructuration des organisations professionnelles agricoles et de la mise en oeuvre de la loi sur le foncier rural. Le bilan est plus qu'élogieux. La Côte d'Ivoire a connu un second miracle ivoirien. Merci au chef de l'Etat. »

ERNEST GUIAGON (Cadre de Danané) : « J'ai été séduit par les résultats obtenus par le PPU »

« J'ai été séduit par la reprise en main de la capitale économique de notre pays et les premiers résultats obtenus par le Programme présidentiel d'urgence (PPU). Cela a permis au président de la République de Côte d'Ivoire, nouvellement élu, de jeter les bases de la reconstruction de notre pays.

Le chef de l'Etat a ensuite travaillé sur les questions relatives à la réconciliation des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Cap a ensuite été mis sur le développement socio-économique de notre pays, avec la reprise d'une forte croissance économique. On peut affirmer que la Côte d'Ivoire s'est mieux portée durant cette période après les crises successives qu'elle a connues après le décès de Félix Houphouët-Boigny. »

Mihamo Bamba (Fonctionnaire) : « La Côte d'Ivoire évolue positivement »

« Après deux décennies de crises multiples, le pays retrouve le chemin de l'unité et de l'ambition. On ne mesure peut-être pas aujourd'hui les défis auxquels a dû faire face la Côte d'Ivoire depuis 2011. Dans un premier temps, l'action gouvernementale est axée autour de la réhabilitation des infrastructures endommagées. Ensuite d'importants investissements seront consacrés à la sécurité car aucun développement n'est possible sans la paix. Pour moi, la Côte d'Ivoire a évolué positivement de 2011 à aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert pour un développement durable tous azimuts. Nous venons de loin et l'avenir du pays s'annonce radieux ».

Cavally

1-Traoré Abdoulaye (Fonctionnaire) : « Nous avons un bon taux de couverture du pays en électricité »

« Tout le pays tend vers le développement. Dans le domaine de la santé, la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées avec des centres de santés urbains nouvellement construits. Dans les sous-préfectures, le gouvernement a construit des collèges de proximité. Grâce à cette politique, les élèves n'ont plus besoin de se déplacer pour leurs études. Nous avons un bon taux de couverture du pays en électricité. Sensible à la situation des fonctionnaires, le président de la République a amélioré leur situation financière par des bonifications. Une mesure qui touche également les agents du privé. Avec Alassane Ouattara, les femmes et les jeunes sont formés et financés pour leurs projets. Le pays a changé dans le bon sens. »

Gazou Kouamé Marcel (Planteur): » La Côte d'Ivoire est en chantier »

« Grâce au Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en chantier. La paix y règne grâce à sa main tendue. Plusieurs d'exilés sont rentrés. En un mot, le pays avance. Nous prions pour le président de la République et son gouvernement. Dans le Cavally nous constatons que le pays avance véritablement. Grâce au président de la République, nous aurons bientôt un nouveau pont sur la rivière N'zo. Depuis les années 50, les populations attendaient cet ouvrage qui est la porte d'entrée du Cavally que nous voulons rayonnant ».

Ehouman Kouakou Gontran (Agent du privé): « Un accent a été mis sur le social »

« Le président développe toutes les régions du pays sans distinction de parti politique. Il faut avoir le courage de reconnaître le travail qui est fait par le Président Alassane Ouattara. Nous sommes sur la bonne voie. Le gouvernement a fait de nombreux progrès au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, les jeunes ont plus de visibilité en matière d'insertion professionnelle. Le programme agir pour les jeunes a fait ses preuves. Il est plus facile pour nos jeunes d'avoir un stage avec même une rémunération. Cela est à saluer. Un accent a été particulièrement mis sur le social. Les ménages les plus vulnérables sont accompagnés nous saluons cela. Merci au Président Alassane Ouattara. Le pays a la confiance des partenaires car il est bien géré ».

Tozai Guillaume (Fonctionnaire) : « La prime ADO une grande première »

« Le pays est au travail et en chantier. Les actions sociales et de développements posées par le génie du Président de la République Alassane Ouattara sont visibles et parlent d'elles-mêmes. Nous pouvons citer la construction des routes et des ponts dont celui de Guiglo en cours, la construction d'établissements primaires, secondaires et d'universités, la construction de centres de santé plus proches des populations, l'adduction en eau potable de plusieurs localités du pays, l'électrification de la quasi-totalité des zones rurales de Côte d'Ivoire, la promotion de la jeunesse par l'octroi de l'emploi, le déblocage des avancements des fonctionnaires, la revalorisation salariale des fonctionnaires et des pensions des retraités, la revalorisation du Smig qui passe de 36.000 à 75000 FCFA, et récemment l'octroi d'un 13e salaire appelé prime ADO à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. La prime ADO est une grande première »

San Pedro

DANON RABE SOULEYMANE (Inspecteur principal d'enseignement secondaire à San-Pedro) : » La Côte d'Ivoire fait partie de l'une des économies les plus dynamiques au monde «

« La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Elle a amorcé son dynamisme de développement à plusieurs niveaux et depuis lors, elle n'a pas relâché. D'abord au niveau diplomatique, le pays a été remis sur la scène internationale. Cela se voit par les grandes réunions qui s'y déroulent régulièrement. Je veux parler de la COP 15, de l'organisation du prix Félix Houphouët-Boigny... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie de l'une des économies les plus dynamiques au monde. Et cela se traduit par l'existence même des infrastructures économiques qui sont en cours dans tout le pays. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais en un mot, la Côte d'Ivoire avance dans la célérité sous la conduite du chef d'orchestre, le Président Ouattara. Je pense que de là où on vient, la dynamique est bonne, il faut que chacun joue son rôle pour garder le cap. »

2- NOMA SAPIME FRANCINE (Leader d'association féminine à Tabou) : » Beaucoup de réalisations en seulement dix ans «

« La Côte d'Ivoire de 2023 est incomparable à celle de 2000 à 2010. Pour dire vrai, notre pays a fait un bon pas en avant. Beaucoup de réalisations en seulement dix ans. Il faut éviter de critiquer pour critiquer. Le Président de la République Alassane Ouattara travaille. Voilà la Côtière qui est presque terminée. Le Président Ouattara a donné une fière allure à notre pays. Que de grands chantiers à travers tout le pays, à commencer par la capitale économique Abidjan. »

ZOUE DESIRE (Agriculteur à TABOU) : » C'est un message fort pour ceux qui sont encore dans la belligérance «

« Je note avec satisfecit tous ces travaux réalisés au cours de ces dernières années dans notre localité et partout en Côte d'Ivoire, notamment les infrastructures routières, l'électrification des villages. C'est un message fort pour ceux qui sont encore dans la belligérance. Le leadership éclairé de SEM. Alassane Ouattara a permis à notre pays de reprendre toute sa place dans le concert des Nations. Aussi je viens lui adresser ma profonde gratitude pour la confiance faite aux différents leaders locaux du RHDP dans la région de San-Pedro, qui sont à pied d'oeuvre chaque jour quand il s'agit de promouvoir ses actions pour le bien-être des populations en province. »

4- N'GORAN MAMADOU (Enseignant à Méagui): » Le Président Bédié a raison... »

« Pour un pays qui sort d'une crise, réussir à le repositionner sur l'échiquier international a été le premier défi relevé par le Président Alassane Ouattara en si peu de temps. Ce qui relève de l'extraordinaire. Économiquement, le pays a su rebondir sans grande difficulté grâce au savoir du Président Ouattara. Le président a remis le pays sur le chemin qu'avait tracé le père fondateur à savoir le développement du pays à travers la réalisation de grands projets que nous connaissons tous. Il faut ajouter à tous ces grands projets de développement, la sécurisation du pays, la liberté d'expression qui est une réalité aujourd'hui. Hériter d'un pays au bord du gouffre et le hisser à un niveau qui suscite la convoitise de tous, il faut s'appeler ADO pour réussir un tel exploit. Le Président Bédié a raison lorsqu'il a dit : « Ouattara est le nouveau bâtisseur d'une Côte d'Ivoire moderne ». »

BEKEN MOUSSA BAMBA (Leader de jeunesse San- Pedro): » Le soulagement se fait sentir sur les routes qui étaient impraticables «

« Pour moi, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès sous le contrôle du Président Alassane Ouattara. Au niveau des infrastructures routières et économiques, nous avons fait d'énormes avancées. Mon souhait est que les dirigeants se penchent sur le volet alimentaire. Partout en Côte d'Ivoire, le soulagement se fait sentir sur les routes qui étaient impraticables. Je cite en exemple la réfection de la Côtière, le stade olympique de San- Pedro, le palais de justice, la prison civile, l'université et plusieurs autres réalisations dans la ville de San-Pedro. »