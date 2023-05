Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Dorinel Yondjo veut battre le record de Victor Osimhen

L'attaquant camerounais ne dissimule pas ses ambitions. Il souhaite inscrire au moins cinq buts dans le tournoi et ainsi, dépasser la quantité marquée par l'attaquant nigérian Victor Osimhen, sacré soulier d'or en 2015 avec quatre réalisations.

S'il y a un joueur que le public camerounais attend particulièrement lors de cette 14ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023, c'est bien lui, Dorinel Yondjo.

Ce qui est déjà intéressant, c'est que le jeune attaquant en est personnellement conscient et semble s'être préparé en conséquence.

« Par rapport à ces attentes, je suis prêt à répondre présent. C'est mon devoir en tant qu'attaquant puisque j'ai montré lors du tournoi de l'UNIFFAC qui je suis et je comprends que les populations m'attendent dans cette compétition ici en Algérie. », déclare-t-il dans un entretien accordé à Cafonline.com.

L'espoir placé en lui est tout à fait justifié. Depuis le début de son aventure avec la sélection nationale des U17 du Cameroun, l'avant-centre de l'Ecole de football Brasseries du Cameroun (EFBC) a su à chaque fois répondre présent.

C'est lui qui a été le facteur X des Lionceaux lors du tournoi de qualification de la zone UNIFFAC disputé au mois de janvier à Limbe dans son pays. Grâce à un doublé et une passe décisive réalisés à la première journée, il avait permis à son équipe de s'imposer 4-0 devant la République centrafricaine.

Il s'était à nouveau illustré avec un but et une passe décisive lors du succès 2-0 face aux Diables rouges du Congo à la deuxième et dernière sortie. Avec ces statistiques remarquables (3 buts et deux passes décisives), il finissait logiquement meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi.

Dorinel Yondjo Matah a davantage confirmé sa létalité lors des trois derniers matches amicaux disputés par le Cameroun face aux clubs tunisiens pendant le stage d'acclimatation des Lionceaux à Sousse.

Buteur à chaque fois, il a permis à l'équipe de Serge Mimpo de s'imposer successivement face à l'Espérance de Tunis (1-0), au Club africain de Tunis (3-2) et à l'Etoile Sportive du Sahel (2-1).

Il est désormais question de répéter les mêmes prouesses lors de cette CAN U17 TotalEnergies 2023 pour aider le Cameroun à conserver le trophée ou tout au moins à décrocher un ticket pour le prochain Mondial de la catégorie prévue plus tard cette année. « Personnellement, je veux tout donner pour faire avancer l'équipe. Jouer collectif et espérer avoir un titre individuel qui est celui de meilleur buteur de la compétition. Je sais que c'est en jouant collectif que cela pourrait arriver, car c'est grâce au concours de mes coéquipiers que je pourrais marquer beaucoup de buts. » assure le joueur.

Il ajoute : « la pression est là mais on doit la prendre positivement et non négativement. Être tenant du titre, ce n'est pas facile et nous sommes venus ici avec une bonne motivation pour pouvoir conserver notre trophée. » Mais son équipe devra déjà réussir à sortir d'une poule C où elle devra composer avec le Mali et le Burkina Faso, deux adversaires redoutables déjà sacrés respectivement deux et une fois dans cette compétition. Deux concurrents qui ne l'effraient pas outre mesure.

Record de buts

Si Dorinel Yondjo n'est pas nécessairement obsédé par les distinctions individuelles, il y a cependant un objectif qui lui tient à coeur, à savoir : battre le record du Nigérian Victor Osimhen, meilleur buteur de la compétition en 2015 avec 4 réalisations.

« En venant à cette compétition, pour vous dire vrai, j'ai fait des recherches sur le net pour connaitre les tous récents meilleurs buteurs de ce tournoi. Je me suis rendu compte que le meilleur n'avait jamais dépassé quatre buts et j'essaie de travailler pour dépasser ce record de quatre buts », explique le joueur, lui aussi inspiré par l'histoire du buteur de Naples dont il espère suivre les traces.

« J'ai suivi l'histoire de Victor Osimhen. Après avoir brillé avec le Nigéria lors de la CAN U17 et de la Coupe du monde 2015, il a signé à Wolfsburg en Allemagne et mon rêve, c'est aussi de pouvoir signer dans un grand club après cette compétition », ambitionne le buteur.

Si l'histoire de Victor Osimhen l'inspire, Dorinel Yondjo aime s'identifier à un autre phénomène : Karim Benzema.

« Je regarde tous ses matches, je le suis sur Instagram, je télécharge ses vidéos pour apprendre de ses déplacements, de l'état d'esprit qu'il amène dans le groupe, son fighting Spirit, son leadership quand il est sur le terrain », confie le joueur qui, comme son idole, rêve de jouer au Real Madrid.

« J'espère vraiment jouer un jour dans ce club parce qu'il est fabuleux. Chaque saison, il nous démontre qu'il est le meilleur club du monde et ça me motive à entretenir mon rêve de jouer dans cette équipe un jour »

Surnommé « Machine à buts » par ses coéquipiers de l'Ecole de football Brasseries du Cameroun, Dorinel Yondjo n'aurait jamais foulé un terrain de football si la décision revenait uniquement à sa mère. « Ma maman n'était pas très d'accord étant donné que le foot, c'est un sport de contact. C'est avec l'aide de mon père que j'ai pu dévoiler mon talent.

Lors de l'édition de la Coupe Top 2018 (tournoi de détection des jeunes au Cameroun, NDLR), il m'a inscrit et j'ai participé, suivi toutes les étapes de détection jusqu'à être sélectionné à l"école de football Brasseries du Cameroun », raconte-il. Suite à ses exploits à répétition, sa génitrice a fini par rallier son ambition de devenir footballeur professionnel.