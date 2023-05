Afrique: Les favoris de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire

À l'instar de l'Euro, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) est une compétition officielle qui se tient chaque année impaire dans un pays africain. Pour sa 34e édition, la CAN se tiendra en Côte d'Ivoire et rassemblera comme à l'accoutumée, 24 équipes africaines. Voici un article qui apporte quelques éléments de compréhension sur cette compétition.

Les équipes favorites de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire

Toutes les équipes qui se qualifient pour la CAN se battent jusqu'au bout pour essayer de ravir la prestigieuse coupe. Pour cette 34e édition, quelques-unes sont particulièrement sous le feu des projecteurs, et leur performance très attendue. Il s'agit tout d'abord des éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur ; du Sénégal, actuel détenteur du titre et du Cameroun. De même, l'Égypte, le Ghana, le Nigéria et le Maroc sont également de grands favoris dans cette compétition. Ils étaient par ailleurs tous présents à l'étape d'élimination directe de la dernière CAN.

Les outsiders de la CAN en Côte d'Ivoire

Hormis les grands favoris de cette CAN 2023, certaines équipes pourraient bien faire la différence dans cette course effrénée au titre. Il s'agit principalement des Fennecs de l'Algérie qui avaient brillé par leur absence à la dernière CAN. La cause était une élimination prématurée. Ainsi, la sélection algérienne peut faire parler d'elle à cette 34e édition. Outre cette dernière, la Tunisie et l'Afrique du Sud sont aussi de potentiels candidats au titre suprême. Même si la sélection tunisienne est passée de justesse lors de la dernière CAN, il ne faut pas oublier sa belle performance en Égypte lors de la CAN 2019.

Les équipes à surveiller à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire

Pour conclure, certaines sélections de la compétition sont particulièrement à surveiller. Par désir de revanche ou par soif de victoire, elles pourraient bien ravir la coupe à tout moment. Il s'agit de la sélection algérienne et celle du Cameroun.