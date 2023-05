Madagascar: Trophée Babacar Ndiaye 2023 - Rajoelina sacré grand bâtisseur

Le président de la République est désigné lauréat du trophée Babacar Ndiaye, également dénommé Super prix grand bâtisseur. Un prix qui récompense les performances remarquées en matière d'infrastructures.

"Mobilité durable en Afrique, levier de développement". Tel est le thème du prix Babacar Ndiaye ou Super prix grand bâtisseur, de cette année. À s'en tenir aux choix du comité de sélection du lauréat de ce prix, la politique de Andry Rajoelina, président de la République, dans le domaine de l'infrastructure remplit toutes les cases en rapport à cette thématique.

Comme le rapportent des médias spécialisés panafricains depuis vendredi, le locataire d'Iavoloha est désigné lauréat du trophée Babacar Ndiaye 2023. Financial Afrik explique que ce titre a été décerné au président Rajoelina par le comité de sélection de "The Africa builders", le 28 avril. Un prix parrainé par Akinwumi A. Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Il s'agit d'un nouveau titre international pour le locataire d'Iavoloha, après celui de champion de l'industrialisation qui lui a été attribué par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l'année dernière.

Selon Financial Afrik toujours, le Chef de l'État a été désigné "pour son leadership personnel et pour ses engagements et investissements pour doter Madagascar d'infrastructures de mobilité en parfaite adéquation avec les objectifs de développement durable". La livraison de la rocade Iarivo, "symbole des infrastructures de mobilité durable, avec notamment l'intégration de voies piétonnes et cyclistes (...). Avec ses arrêts de bus sécurisés et ses points de dépôts d'ordures pour un meilleur ramassage (...)", est l'un des points qui a convaincu le comité de sélection, selon les explications. Il y a aussi, le nouvel aéroport d'Ivato, "qui prend en compte les personnes à mobilité réduite et améliorant les parkings, ainsi qu'une signalisation piétonne désormais bien visible".

Durant le week-end, la paternité de ces deux projets a fait l'objet de débats, de railleries et de disputes sur les réseaux sociaux. Les partisans de Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, affirment à tout vent que c'est ce dernier qui en est l'initiateur. S'agissant de la rocade Iarivo, Andry Rajoelina a déjà répliqué à ses détracteurs lors de l'inauguration de cette route, en juin 2021.

Consécration internationale

"C'est la consécration d'une dizaine d'années de travail acharné et d'efforts. Nous avons débuté ce projet à l'époque. Nous l'avons terminé et nous l'inaugurons avec fierté aujourd'hui (...)", avait déclaré le locataire d'Iavoloha, pour dire que c'est lui qui a été à l'initiative de la construction de la rocade Iarivo. Le président de la République avait expliqué que l'officialisation et la sécurisation du financement ont été faites en 2011, soit durant la Transition qu'il a dirigée. L'accord du financement de la construction de la rocade Iarivo a été signé lors de sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, ancien président français, en décembre 2011, avait ajouté Andry Rajoelina durant l'inauguration de la rocade Iarivo.

Au-delà de la polémique, ce nouveau trophée international, au même titre que celui de champion de l'industrialisation, tend à confirmer que la politique menée par le Chef de l'État tient la route. Il s'agit du moins d'une consécration internationale. Avec le prix de champion de l'industrie, l'ONUDI a félicité la politique devant mener à l'industrialisation de Madagascar.

Cette fois-ci, le trophée Babacar Ndiaye salue la politique dans le domaine de l'infrastructure. Le Velirano présidentiel mise sur les infrastructures pour moderniser et renforcer la connectivité du pays. Un argument mis en avant pour motiver la construction de l'autoroute Antananarivo - Toamasina. "Comme les années précédentes, le comité de sélection a travaillé sur la base du rapport 2023 réalisé par le Réseau média pour les infrastructures et la finance en Afrique (MIFA). Le comité de sélection a également pris en compte les rapports publics des institutions et organisations internationales sur les routes et les transports en Afrique, ainsi que toutes les publications pertinentes disponibles et consultables dans les domaines considérés", note Financial Afrik, pour soutenir la crédibilité du prix attribué au président Rajoelina.

Le Super prix grand bâtisseur a été créé en l'honneur de Babacar Ndiaye, président du groupe de la BAD de 1985 à 1995. Il est décerné chaque année à un dirigeant africain dont la politique dans le domaine de l'infrastructure correspond aux critères définis suivant un thème défini annuellement. En 2022, la lauréate était Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie. Dans la liste des lauréats, il y a aussi Macky Sall, président du Sénégal, primé en 2017.