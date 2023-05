Madagascar: Rugby-XXL Energy Top 20 - Le 3FB en rouleau compresseur

Les rugbymen du ministère de la Santé se sont imposés sur le score de 55 à 26 devant les joueurs de l'US Ikopa, dimanche après-midi, au stade Makis à Andohatapenaka.

Plus fort physiquement et tactiquement, les protégés du coach José Harison Rakotoarisoa ont montré d'entrée leur détermination en marquant leur premier essai après neuf minutes de jeu et ont mené 7 à 0. Sur un contre, leurs adversaires ont marqué un coup de pied de pénalité pour revenir à 7-3. Mais avec son pack d'avant très lourd, les joueurs du ministère de la Santé ont su utiliser leur avantage. Les joueurs de l'US Ikopa n'ont pas fait le poids devant l'agressivité de 3FB et le deuxième essai est arrivé à la quatorzième minute (14-3). En l'espace de dix minutes, 3FB a marqué trois essais successifs (32', 35', 39') tandis que les rugbymen d'Ikopa ont réussi à marquer un drop et un coup de pied de pénalité. Le score à la pause a été de 33 à 9 en faveur de 3FB.

Bouleverser la hiérarchie

Durant la deuxième mi-temps, le supplice des joueurs de l'US Ikopa a continué. La domination de 3FB s'est poursuivie par un coup de pied de pénalité et le match est devenu plus physique. À chaque plaquage, un à un, les joueurs d'Ikopa sont terrassés, obligeant les soigneurs à intervenir sur le terrain. Durant la deuxième partie, 3FB a marqué quatre essais tandis que l'US Ikopa en a marqué deux. Le score final a été de 55 à 26. « Les joueurs de 3FB ont acquis leur place en huitième de finale et intègrera le TOP 12. Avec les performances réalisées lors de leurs deux derniers matchs, cette équipe est un véritable rouleau compresseur qui est capable de bouleverser la hiérarchie. Ce sont des adversaires qu'il faut prendre au sérieux car ils montent en puissance », confie Herisetra Mandimbiarivelo, fervent supporteur de 3FB. Dans les autres rencontres de dimanche, TFA d'Anatihazo a battu TAM d'Anosibe sur le score de 30 à 24 tandis que TFM d'Ankasina a surclassé XV FA d'Ampasika sur le score de 22 à 9. Dans le choc de quartier entre les joueurs d'Andohatapenaka, les rugbymen de FTB ont battu les gars de XV Avenir sur le score de 21 à 17.

Résultats du 30 avril

FTB Andohatapenaka 21-17 XV Avenir d'Andohatapenaka

TFM d'Ankasina 22-9 XV Avenir d'Ampasika

3FB Fahasalamana 55-26 US d'Ikopa

TFA d'Anatihazo 30-24 TAM d'Anosibe