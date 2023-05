Madagascar: Football / Orange Pro League - Ajesaia complète le Top8

Le Top8 au grand complet. Les clubs qualifiés à la phase finale de la quatrième édition de l'Orange Pro League sont tous connus.

Quatre matches ont été au programme ce weekend. Les deux rencontres de la conférence Nord n'ont pas eu lieu. Le club majungais, Tsaramandroso formation FC s'est incliné par forfait face à Ajesaia. TFFC n'est pas venu non plus jouer le match. L'équipe du Bongolava, huitième et dernière qualifiée qui termine à la troisième place de son groupe (22 points), a ainsi validé son ticket pour les Play-offs.

Le club Diana, ASA, a lui aussi remporté la victoire par forfait, car l'Uscafoot n'a pas fait le déplacement pour disputer le match prévu dimanche, au stade municipal d'Antsiranana. Ajesaia rejoint ainsi les trois formations déjà qualifiées dans la conférence Nord, en l'occurrence le leader Fosa Juniors FC, crédité de 34 points, son dauphin Cosfa (25 points) et AS Fanalamanga, à la quatrième marche avec 21 points.

Pénalisés

Les matchs dans la conférence Sud n'ont plus d'enjeu puisque les quatre qualifiés sont tous connus bien à l'avance. Disciples FC s'est incliné devant 3FB 0 à 1 dimanche au By-pass, but signé Rodin (69e). Dato FC et Elgeco Plus se sont, quant à eux, neutralisés sur le score de un partout à Manakara. Le club hôte a mené un à rien à la pause grâce au but marqué par Moustapha (21e). L'équipe du By-pass, leader de son groupe égalise au retour de vestiaire, inscrit par Eliot (51e).

Le Top4 du Sud est, entre autres, formé de l'Elgeco Plus (29 points), CFFA (28 points), Mama FC (21 points) et Disciples FC (18 points). Trois matches en retard boucleront définitivement la phase de conférence cette semaine. Dans le Nord, ASA Diana aura encore deux matches, et un chacun pour TFFC et Tia Kitra. Dans la poule du Sud, Disciples FC et 3FB joueront encore un match en retard chacun. Deux équipes qui n'ont pas joué leur match ont été battues par forfait ce weekend.

Ces clubs devraient être pénalisés et payer une amende afin de rembourser les dépenses de leur équipe adversaire respective. Ils risquent même d'être radiés de la compétition. «Nous allons encore nous focaliser sur les Play-offs. Nous trancheront plus tard, sur le sort de ces clubs durant nos ultérieures réunions», explique Mirado Rakotoharimalala, directeur du cabinet de Cfem, instance organisatrice de l'OPL. Les play-offs sont prévus débuter les 13 et 14 mai. Les quarts et les demi-finales se joueront en aller et retour.