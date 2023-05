Madagascar: Vie de parti - Le Leader Fanilo prend un nouveau départ

La co-présidence du parti Leader Fanilo (Libéralisme économique et actions démocratiques pour la reconstruction de Madagascar) instituée le 26 juillet 2022, a pris fin officiellement hier.

Désormais, une nouvelle présidence avec les nouveaux membres du bureau national prendra en charge la direction du parti. Cette décision a été prise par le Conseil national (la plus haute instance) du parti qui s'est tenu hier au « Le Pavé » d'Antaninarenina. Plus d'une centaine de dirigeants et responsables des sections régionales du parti ont pris part à ce Conseil national qui a donc abouti à l'élection du nouveau président et du nouveau bureau national de coordination du parti.

Et ce, suite aux propositions émises par les trois commissions (sociale, économique et politique) à l'issue d'intenses travaux qu'elles ont menées, lesquelles ont sorti de véritables recommandations pour la mise en place de ces nouvelles structures dirigeantes du parti.

L'élection de ces derniers met ainsi fin à la période transitoire qui a été co-présidée par le professeur Antoine Zafera Rabesa et le commandant Alphonse Toto. Une co-présidence qui s'est avérée inévitable suite à une sorte guéguerre de leadership entre certains hauts responsables du parti de l'époque. Tout est donc bien qui finit bien. Les nouveaux dirigeants élus hier par l'assemblée plénière officieront pour un mandat de cinq ans, conformément aux statuts du parti.

Témoignage

Il s'agit respectivement de Heriniaina Mahosindrahaja dit Babala (Président national), des trois vice-présidents nationaux Ketty Andriambololona, Philippe Rajaona et Nandrasa Tiava. Les autres membres du nouveau bureau national de coordination sont respectivement: Perlinot Herindrainy (Secrétaire général national) ; tandis que sept secrétaires généraux nationaux adjoints ont été également désignés dont Ranto Rakotoarivony (Antananarivo), Théodore Totozafiny (Mahajanga),

Joël Soatra (Antsiranana), Emile Kasy (Toamasina), Alson (Fianarantsoa), Francis Veriza (Toliara) et Eric Rajaona (France). Les trésorières sont Jeanne Davidson et Voahangindriaka Razanajoky. Le Conseil national a adopté également la modification des statuts concernant la composition du bureau. Tous les actes ont été enregistrés par un commissaire-priseur. La cérémonie de passation entre les deux co-présidents sortants et le nouveau président national élu a été suivie d'un échange en session plénière.

Un témoignage de reconnaissance a été réservé par Zafera Antoine Rabesa au past-président national Manassé Esoavelomandroso pour rendre hommage à ses 40 ans de militantisme politique. La cérémonie de clôture a été honorée par la présence de plusieurs chefs de parti et de plusieurs personnalités politiques.