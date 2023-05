Mali: Auxerre - Les regrets de Birama Touré après la défaite contre Marseille

En lutte pour son maintien dans l'élite, Auxerre avait les moyens d'obtenir mieux qu'une défaite sur le terrain de l'Olympique de Marseille dimanche. Mais il s'est incliné 2-1 alors qu'il menait et a toujours seulement un point de plus que le FC Nantes, premier non relégable.

Capitaine des Bourguignons, Birama Touré estime que son équipe aurait dû mieux gérer son avantage.

« Ce qui nous a manqué ? On aurait pu mettre le pied sur le ballon parfois. On leur rendait la balle et ça revenait sans cesse et ça a fini par rentrer. Je pense qu'on aurait dû faire preuve de sang-froid, à savoir calmer le jeu, mettre le pied sur le ballon pour les faire courir.

Après coup c'est facile de dire ça mais quand tu subis les vagues à longueur de temps, tu manques de lucidité. On est dans l'apprentissage de la Ligue 1, on va continuer à travailler », a-t-il commenté au micro de Prime Vidéo.