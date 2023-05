Cote d'Ivoire: Journée chocolatée - Le Conseil du café cacao exhorte à la consommation du cacao

Inculquer le goût du cacao aux enfants, c'est le but visé par « la Journée chocolatée. » Organisée par le Conseil du Café Cacao (CCC), le 7 mars 2023 à l'EPP régional de Treichville, cette journée entend promouvoir, selon la directrice de la communication et des systèmes d'information, Sophie Kourouma, la consommation du cacao auprès des populations et particulièrement des enfants.

« Nous faisons une tournée dans des écoles afin d'expliquer aux enfants le processus du cacao. Nous sommes leaders dans la production mais ne sommes pas leaders dans la consommation. Il faut que dès la petite enfance nous inculquons le goût du cacao aux enfants », a-t-elle indiqué précisant que quelques localités ont déjà été sillonnées dans la zone du Nord du pays. Ainsi dans les mois à venir, l'équipe du CCC se rendra dans les zones de production de cacao afin de toucher tout le pays.

Saluant le choix de son établissement, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Treichville, Lilahan Hortense a souhaité que le CCC initie un projet qui consistera à donner du chocolat aux enfants chaque matin. « Ce projet peut inciter les enfants à aimer l'école », a-t-elle dit. Notons que la journée a été meublée par l'explication du processus de fabrication du chocolat, la remise d'attestation de formation aux tenanciers de cantine et des dégustations de breuvage de café et de chocolat.