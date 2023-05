Cote d'Ivoire: Guitry - Mariatou Koné inaugure plusieurs infrastructures scolaires offertes par le Conseil municipal

Aux pas de course, la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a officiellement mis en service la salle multimédia du lycée moderne de Guitry, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Lôh-Djiboua, inauguré l'école maternelle du groupe scolaire Dominique Ouattara de Kouta, trois salles de classe de l'Epp Kouta 1 et 2, ensuite l'école primaire de petit Boundiali, village du département de Guitry.

La salle multimédia a été construite et équipée par la coopérative Cempa à hauteur de 35 millions de FCfa, selon le donateur Sawadogo Moussa, président du conseil d'administration de ladite coopérative.

L'école maternelle de trois classes avec bureau de la directrice, les trois salles de classe de l'Epp Kouta 1 et 2 avec logements pour enseignants et les trois salles de classe avec logements pour enseignants de petit Boundiali, sont les réalisations du Conseil municipal de Guitry dirigé par Patricia Yao Sylvie, député-maire, par ailleurs directeur de cabinet de la Première dame et secrétaire exécutive du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants.

L'inauguration de ces différentes infrastructures a donné lieu à une fête qui a réuni populations et communauté éducative du département de Guitry avec à sa tête Traoré Inza, Directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Drena).

Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à la député-maire pour tout ce qu'elle fait pour l'éducation dans le département depuis qu'elle est à la tête de la mairie. Avant de solliciter la réhabilitation du lycée moderne qui, selon lui, est vieux de 44 ans et la construction d'un collège pour désengorger le lycée.

Quant à la ministre Mariatou Koné, elle a salué les actions de la député-maire. « Je suis heureuse pour l'inauguration de ces infrastructures scolaires réalisées par le Conseil municipal de Guitry. Par lesdites infrastructures, vous apportez la preuve manifeste de la complémentarité nécessaire entre les actions de l'Etat et celles des collectivités locales dans l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire », s'est-elle réjouie.

Et de souligner que l'inauguration de ces infrastructures scolaires s'inscrit dans la dynamique d'une foi partagée entre bénéficiaires, bâtisseurs, gestionnaires et partenaires de l'école.

C'est pourquoi elle a appelé l'implication de tous, enseignants, encadreurs, parents d'élèves, élèves, syndicats et autorités afin que ces infrastructures scolaires puissent offrir, non seulement un cadre sécurisé aux enfants, mais aussi une formation de qualité qui leur permettra de disposer des compétences nécessaires pour leur future insertion socio-professionnelle.

Aussi a-t-elle félicité la directrice de cabinet de la Première dame de Côte d'Ivoire qui, pour un souci permanent de faire reculer l'analphabétisme, s'est engagée à doter le département de Guitry d'infrastructures scolaires de qualité.

« De 2018 à maintenant, des travaux ont été engagés pour la réhabilitation et l'équipement de l'infirmerie, la construction et l'équipement d'écoles préscolaires et primaires ainsi que des bureaux, des cantines, logements d'enseignants. Soyez remerciée pour toutes ces actions », a-t-elle félicité la député-maire. Avant d'inviter les populations à tourner le dos au travail et à l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao.

Prenant la casquette de porte-parole des populations, Patricia Yao Sylvie a remercié la ministre Mariatou Koné pour sa sollicitude et pour les dons qu'elle a faits au lycée moderne de Guitry, afin que les enfants étudient dans de meilleures conditions.

Elle a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations au phénomène du travail des enfants, la traite et l'exploitation des enfants.

« En Côte d'Ivoire, il ne doit pas y avoir de travail, d'exploitation d'enfants, que ce soit dans les plantations de cacao, ou dans le transport où nous voyons de nombreux enfants à la direction des tricycles. Nous devons avoir un regard particulier pour les enfants à moto et ceux qui conduisent les tricycles. Nous allons installer un club de lutte contre le travail des enfants à Guitry », a-t-elle annoncé.

Elle a souligné que pour la réalisation de ces infrastructures, des partenaires ont été sollicités. C'est pourquoi elle a remercié le donateur de la salle multimédia, Moussa Sawadogo. Et de revenir sur la vétusté du lycée moderne qui, à l'en croire, a vraiment besoin d'une cure de jouvence.

La ministre Mariatou Koné a offert au lycée moderne, 12 ordinateurs, 12 fauteuils de bureau, 20 mallettes pédagogiques, 15 cartons de craie blanche, une débroussailleuse, 5 râteaux, 5 balais à gazon, 30 cartons de rame A4, 20 paquets de cahier 300 pages, 10 paquets de cahier étudiant 100 pages, 5 boîtes de stylo noir, 10 registres, 1 squelette, 5 ballons de basket, 3 ballons de volley, 30 ballons de football, une paire de filets pour le football, une autre pour le basket et le volleyball, 5 sifflets, 10 ordinateurs de bureau. Le tout d'une valeur de 33 millions de FCfa.