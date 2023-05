Afrique: Brahima Traoré - « Je pense que les carottes ne sont pas cuites »

Battu par le Mali (0-1) ce lundi 1er mai 2023 en match de la première journée de la phase de poules de la CANU17 TotalEnergies 2023 dans la poule C, le Burkina Faso a réduit considérablement ses chances de qualification pour les quarts de finale, étant donné qu'il évolue désormais dans un groupe à trois avec le Cameroun comme deuxième adversaire. Mais le sélectionneur des Etalons Brahima Traoré croit encore en ses chances de qualification.

« Je pense que les carottes ne sont pas cuites, nous avons encore notre destin en main. Il suffit de gagner le Cameroun pour rester dans la course. Il suffit que le Cameroun gagne le Mali et que nous nous imposions aussi face au Cameroun », a expliqué le technicien burkinabé. Il ajoute : « On va voir le match entre le Mali et le Cameroun, on a six jours pour opérer les réglages, on va voir ce qui n'a pas marché et on va essayer de battre le Cameroun pour aller chercher la qualification ».

Revenant sur le match, Brahima a regretté le manque de réalisme de ses joueurs qui ont pourtant contrôlé une bonne partie de la seconde mi-temps. « Vous savez, en football, il faut être réaliste, il faut marquer ses occasions. Si on avait marqué à la première minute, on aurait eu un autre match. On a manqué de réalisme devant les buts. En seconde mi-temps, on a eu plus d'occasions que le Mali, on a eu une meilleure possession. Et en football, quand tu ne convertis pas tes occasions, l'adversaire peut te punir à tout moment. » a-t-il souligné.

Il faut désormais à tout prix s'imposer face au Cameroun pour espérer poursuivre l'aventure. Le sélectionneur burkinabé entend tout donner pour ne pas rater cette occasion de rattrapage. « On va aller à fond contre le Cameroun, on n'a plus rien à perdre, il faut gagner coûte que coûte. Mais déjà, on verra surtout ce que ça va donner entre le Cameroun et le Mali. »