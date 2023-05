Afrique: Soumaila Coulibaly - « On est là pour aller jusqu'au bout »

Vainqueur du Burkina Faso (1-0) ce lundi soir en match de la première journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, le Mali a fait un grand pas vers les quarts de finale.

Son sélectionneur Soumaila Coulibaly a expliqué en conférence de presse que son ambition était d'aller jusqu'au bout de la compétition.

Le Mali a largement contrôlé le jeu en première mi-temps mais a considérablement laissé de l'espace aux burkinabés en seconde période. Si les Aigles U17 ont pu maintenir l'avance obtenue à la 26ème minute et le but de Mamadou Doumbia, c'est en grande partie grâce aux multiples arrêts de leur gardien Bourama Kone qui a d'ailleurs été élu Homme du match.

Analysant la rencontre en conférence de presse d'après-match, le coach Soumaila Coulibaly a reconnu que son équipe a un peu déjoué en fin de partie. « Je pense qu'en première mi-temps, on pouvait casser le match. Mais quand les enfants ont marqué, ils se sont contentés de contrôler le jeu... En deuxième mi-temps, quand on a vu que le Burkina jouait long, on était obligés de défendre. C'est pour cela qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions », a-t-il expliqué.

L'ancien international malien promet de rectifier le tir face au Cameroun, jeudi, à l'occasion de la 2ème journée. « Contre le Cameroun, ce sera un peu différent. En début de match, on a joué notre football mais après, on a un peu déjoué compte tenu de la façon dont le Burkina jouait. Mais contre le Cameroun, on va rester dans notre identité. » a-t-il promis.

Il a également rappelé l'ambition de son équipe qui vise le trophée pour ajouter un troisième sacre à leur palmarès dans la compétition. « L'ambition reste, on va jouer à fond, on est là pour gagner et aller jusqu'au bout », a-t-il déclaré.

Après cette première victoire, le Mali n'aura plus besoin que d'un match nul contre les Lions indomptables U17 pour assurer sa qualification en quarts de finale.