Ile Maurice: Accident à Pont-Blanc - Un mort, 11 blessés, dont six enfants en bas âge

Riley Cousine, 60 ans, est décédé dans la nuit de dimanche, après avoir perdu le contrôle de son 2x4, à la hauteur de Pont-Blanc. Il a percuté une fourgonnette qui, à son tour, a fait une sortie de route. L'accident a fait 11 blessés, dont la conductrice de la fourgonnette et six enfants en bas âge et un bébé de six mois.

Dimanche, après une sortie en famille, Riley Cousine, sa concubine et ses enfants rentraient à Bois-d'Oiseaux. Alors qu'ils quittaient Flacq et se dirigeaient vers Brisée-Verdière, un accident s'est produit. Riley Cousine a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une fourgonnette conduite par une habitante de Riche-Mare. La voiture de cette dernière, la trentenaire, a, à son tour, dérapé pour terminer sa route dans un caniveau. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers ainsi que l'aide des automobilistes pour extirper les passagers des véhicules. Grièvement blessés, les passagers ainsi que les conducteurs ont été transportés à l'hôpital par le SAMU.

Peu après son arrivée à l'hôpital, le décès de Riley Cousine a été constaté. Son corps a été transporté à la morgue. Entretemps, les autres passagers ont reçu les premiers soins avant d'être transférés en salle. La fille aînée de Riley Cousine a, elle, dû subir une opération. «Bann zanfan-la inn blésé, éna inn bizin met plak dan lamé, éna dan lipié», confie la soeur de Riley Cousine, Sabrina. «Sé bann vwazin kinn gagn nouvel aksidan kinn fer nou koné», ajoute cette dernière, accablée par le décès de son frère.

Riley Cousine était père de trois enfants d'une précédente union et en avait cinq autres avec sa concubine. Le sexagénaire était un tailleur de pierre connu de la localité. Ses funérailles ont lieu aujourd'hui

Un autre décès

Par ailleurs, à Pont-Fer, un homme, qui n'a toujours pas été identifié, a été fauché mortellement par un 4x4. Selon nos recoupements, la victime courait pour traverser la route et le conducteur, âgé 43 ans, n'a pu l'éviter. Le SAMU, qui a été mandé sur place, a constaté le décès de la victime et son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria.

Un alcootest a été fait sur le conducteur et s'est révélé négatif. Il a été conduit au poste de police de Phoenix pour son interrogatoire et il a été autorisé à rentrer après son audition. Il a comparu en cour, hier, sous une charge provisoire d'homicide involontaire.