Ile Maurice: Démission de Safeena Lotun - Rajesh Bhagwan parle de «perte pour le Parlement»

Du haut de ses 40 ans de députation, Rajesh Bhagwan est attristé par la démission de la Clerk. Il présente Safeena Lotun comme une professionnelle discrète et respectueuse des positions, même si ses camarades de l'opposition et lui ne sont pas toujours d'accord avec ses interprétations. Pour lui, la fonctionnaire s'en va la tête haute, avec un bilan incluant l'informatisation complète du système et surtout la retransmission en direct des travaux parlementaires.

«C'est l'un des plus grands progrès du Parlement. Veda Baloomoody et moi faisions partie du Select Committee présidé par Nando Bodha pour discuter du Live Broadcast, mais c'est surtout elle, avec Maya Hanoomanjee comme la speaker d'alors, qui est à la base de tout, avec son savoir-faire, ses recherches et la préparation de la loi. Je la remercie pour ça», soutient Rajesh Bhagwan. Il ajoute qu'il n'a que des appréciations positives d'elle.

«C'est une perte pour l'institution qu'est le Parlement. Nous avions une excellente relation et sa porte était toujours ouverte aux députés pour des conseils. Certains ne l'aimaient pas car elle sait dire non. Son travail n'a pas été facile, avec les énormes pressions qu'elle a probablement dû subir. Les gens ne comprennent pas la quantité de travail qu'il y a au Parlement. Elle a su mener son équipe à bon port», souligne Rajesh Bhagwan.

Il rappelle également qu'en 2015, Safeena Lotun avait contribué avec Maya Hanoomanjee, speaker à l'époque, à trouver un bureau pour l'ancien leader de l'opposition, Paul Bérenger. Ce dernier a alors pu occuper le tout premier Cabinet Office, un bureau bien situé dans l'enceinte du Parlement.

En tant que simple député, puis ministre de l'Environnement, whip de l'opposition et actuellement parlementaire de l'opposition, Rajesh Bhagwan a travaillé en étroite collaboration avec la Clerk. Depuis 1983, il a côtoyé cinq personnes à ce poste : Maurice Bru, Rivaltz Quenette, André Pompon, Ranjit Dowlutta et Safeena Lotun, première femme à occuper cette fonction.

Il exprime le souhait que son ou sa successeur(e) soit nommé(e) sur la base du mérite, qu'il ou elle soit à la hauteur de cette responsabilité, et qu'il ou elle continue le bon travail commencé «à un moment où la démocratie est menacée avec ce speaker».