Tunisie: Nouveau Bureau provisoire de la F. T. Echecs - Une décision incomprise...

Dorra Harrar, membre «démissionnaire», retourne au Bureau et fait polémique.

Du jamais vu sur la scène échiquéenne tunisienne. A peine quatre mois après la dissolution du Bureau de la Fédération Tunisienne des Echecs (FTE),et son remplacement par un autre à titre provisoire, composé de trois membres, Farès Maoui, président, Dorra Harrar et Lassaâd Ben Aba (membres), le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de mettre fin à la mission de ce Bureau fédéral provisoire, pour des raisons qui n'ont pas été mentionnées dans la décision ministérielle, signée par le ministre en personne.

On sait que la décision de la première dissolution était motivée par des «défaillances majeures» constatées dans la gestion de l'ancien Bureau et par les pratiques clairement indiquées dont des conflits d'intérêt avérés chez notamment le secrétaire général de la FTE, Issam Aloui, l'organisation du championnat national individuel en Turquie et bien d'autres anomalies dans la gestion des affaires courantes, que l'inspection du ministère a bien détaillées dans son rapport.

D'ailleurs, parmi les recommandations de l'Inspection, figure en premier lieu le «licenciement» du secrétaire général , la poursuite des activités de la discipline des échecs et la préparation d'une Assemblée générale élective, sachant que ledit Bureau disposait d'un délai de trois mois pour s'acquitter de sa mission, renouvelables une fois.

Et le jour où le président du Bureau provisoire était appelé pour se faire remettre ladite décision de prorogation, coup de théâtre avec un nouvel appel de patienter. Au départ, tout le monde avait cru que la raison consistait en la nécessité de remplacer Dorra Harrar qui, coïncidence curieuse, avait démissionné le même jour !

L'attente n'a pas été longue. Le mercredi 26 avril 2023, une nouvelle décision signée par le ministre, annonce le remplacement du Bureau provisoire par un autre, toujours provisoire, composé de quatre membres sans fournir la moindre justification ni donner des détails sur le pourquoi de cette décision.

Toutefois, et cerise sur le gâteau, le ministère a «reconduit» la membre démissionnaire, Dorra Harrar, tout en lui associant trois nouveaux, à savoir Ridha Bziouech, président, expert-comptable de son état, ancien joueur d'échecs actif au Pion Vaillant du Bardo, Abdelmajid Abassi, membre, ancien joueur et arbitre international, et Ghazi Amira, membre.

Or, d'après les règlements, les anciens actifs dans le monde des échecs (joueurs, responsables et arbitres) ne peuvent être nommés en tant que membres du Bureau provisoire.

Et ce n'est pas fini. Parmi les décisions-recommandations du nouveau Bureau «provisoire», le maintien du secrétaire général de la FTE, Issam Aloui, qui aurait déjà assisté à la première réunion du nouveau Bureau provisoire, le 28 avril 2023, alors que la commission d'inspection du ministère avait clairement notifié l'obligation de son licenciement, ce que défendait, pourtant, corps et âme, Mme Dorra Harrar.

Ceci prouve que la décision de son maintien était déjà prise avant même la prise de fonction officielle. Mais le ministère a-t-il été préalablement consulté ou s'agit-il d'une tentative d'imposer un fait accompli qui serait, s'il était confirmé, de la plus haute gravité ? En tout état de cause, ça démarre bizarrement pour le nouveau Bureau provisoire dont la légalité reste à prouver dans le sens où ses membres ne répondraient pas aux critères en vigueur.

Autre point à relever. Un membre de l'ancien Bureau provisoire, sans avoir été averti de la nouvelle décision, qui se trouvait au siège de la Fédération, ce même 28 avril, a été sèchement sommé de quitter les lieux, alors que d'autres personnes, apparemment, responsables de clubs, étaient présentes pour discuter avec les membres du nouveau Bureau qui auraient été mis au courant de leur nomination et qui auraient entamé leur mission avant même d'avoir pris connaissance des dossiers.