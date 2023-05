Algérie: 11ème rencontre orano-eurélienne de rhumatologie les 19 et 20 mai à Oran

ORAN — Les rhumatismes inflammatoires chroniques seront au coeur de la 11ème rencontre Orano-eurélienne de rhumatologie prévue les 19 et 20 mai prochains à Oran en présence d'éminents spécialistes algériens et français, a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par le Service de rhumatologie de l'Etablissement hospitalier Dr. Medjbeur Tami d'Aïn El-Turck à Oran, cette rencontre regroupera d'éminents spécialistes algériens et français de la région d'Eure-et-Loir (France) autour des différents aspects liés à la Rhumatologie et sa prise en charge, a-t-on indiqué de même source.

D'autres thèmes comme l'arthrose, l'ostéoporose et l'imagerie en rhumatologie seront également abordés lors de cette rencontre de deux jours qui entre dans le cadre de la formation continue et à laquelle prendront part des rhumatologues de la région dans l'Ouest du pays, ainsi que de jeunes médecins généralistes et résidents, a-t-on fait savoir.

Il sera aussi question d'aborder les tumeurs osseuses, les maladies systémiques, l'imagerie en rhumatologie, l'arthrite juvénile, ainsi que la douleur en rhumatologie, "un thème très intéressant dans la mesure où beaucoup de nouveautés ont été enregistrées sur la scène mondiale", a-t-on noté.

Cette rencontre permettra aux rhumatologues algériens de mettre à jour leurs connaissances et de s'enquérir des derniers traitements issus de la recherche, en plus d'être au diapason de l'évolution des thérapies liées aux traitements des maladies rhumatismales chez les adultes et les enfants.