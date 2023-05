Ile Maurice: Vie estudiantine - La nouvelle direction du NAFCO rencontre l'exécutif

Le nouveau comité national du National Forum for Colleges (NAFCO), fraîchement élu pendant les vacances d'avril, a déjà entamé le travail. Les élus sont engagés dans le maintien des relations professionnelles que le NAFCO entretient avec plusieurs organisations. Ce soutien de multiples parties prenantes est ce qui a toujours permis au forum d'être pragmatique dans son approche, d'après la nouvelle présidente, Lysa-Jade Perraud.

Le NAFCO, la principale plateforme estudiantine à Maurice, a récemment rencontré la vice-Première ministre et ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, ainsi que le ministre de l'Émancipation de la jeunesse, des sports et des loisirs, Stephan Toussaint. Les membres du NAFCO ont présenté les futurs projets de l'organisation et les possibilités de collaboration entre les jeunes et les décideurs.

Les ministres ont souligné leur appréciation pour les récents projets du NAFCO, notamment le NAFCO Aid qui a aidé plus de 200 étudiants malgaches et bientôt près de 250 étudiants mauriciens, ainsi que toutes les activités organisées pour faire entendre la voix des jeunes. Ils ont encouragé davantage de jeunes à rejoindre le NAFCO.

Ils ont également offert leur soutien logistique et technique pour aider le NAFCO à accomplir ses projets et à aider un plus grand nombre d'étudiants. Pour la Vice-Première Ministre, il est important que les jeunes qui occupent des postes de leadership restent ambitieux, tout en faisant preuve de discernement.

Le NAFCO a pour objectif de rassembler un maximum d'élèves à travers l'île Maurice pour créer un changement holistique. Selon le chargé de communication du NAFCO, cette rencontre avec les ministres a ouvert la voie à un soutien supplémentaire pour les projets de l'organisation, tout en soulignant l'appréciation envers les jeunes engagés dans cette initiative.