Ile Maurice: Alexandre Gellé, «Notre programme IRS a surtout permis d'attirer des clients étrangers»

Le groupe Alteo est en passe d'arriver au terme de la commercialisation de son projet IRS, Anahita. En mars 2023, il ne restait plus qu'une dizaine de lots disponibles. Il s'agit principalement de terrains viabilisés mais aussi de villas en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) avec un de leurs concepts architecturaux. Alteo vise à finaliser la commercialisation d'Anahita d'ici un an. Jusqu'à présent, les activités immobilières visaient principalement à réduire l'endettement du groupe et à atténuer les pertes subies par ses activités agricoles. Ils seront désormais un vecteur de croissance pour le groupe et l'Est de l'île, avec des projets respectant l'ADN rural de la région. Le Property Executive - Commercial du pôle immobilier revient sur tous ces sujets concernant Anahita.

Parlez-nous des projets qui vous occupent actuellement ?

Nous sommes actuellement à un moment important et symbolique de la vie de notre destination Anahita Mauritius sur la côte est, qui est le projet phare du pôle immobilier du groupe Alteo. En effet, Anahita Golf Resort, notre projet IRS, fête ses 15 ans cette année et arrive à la fin du développement de ses phases résidentielles. Cet aboutissement marque également la transition vers le lancement du nouveau développement d'Anahita Beau Champ, qui sera un programme développé sous le régime smart city, et pour lequel la Letter of Intent (LOI) de l'EDB a été obtenue en février. Ce projet de 118 hectares aura une identité rurale et authentique dans laquelle le patrimoine historique et naturel du site sera préservé et réhabilité pour lui donner une seconde vie. Cela nous permettra d'agrandir et d'enrichir la destination Anahita avec les commerces, services et loisirs qui y seront développés. Il y aura notamment 5 hectares de terres agricoles productives dont les récoltes pourront être proposées dans une épicerie qui se trouvera dans la smart city.

Quel est le profil de votre clientèle ?

Notre programme IRS a surtout permis d'attirer des clients étrangers (ce qui était l'objectif des autorités mauriciennes lorsqu'elles ont créé ce régime). Nous avons ainsi un fort pourcentage de clientèle européenne et plus particulièrement francophone, sans oublier d'autres nationalités comme des Anglais et des Sud-Africains ainsi que des Mauriciens qui sont représentées. Nos propriétaires sont pour la plupart des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise ou passé les rênes à d'autres personnes et ont décidé de prendre du recul et de profiter du lifestyle fantastique qu'offre Anahita.

Comment voyez-vous le marché immobilier mauricien ?

C'est un marché dynamique et un secteur créateur de valeur que l'on voit bien à travers les réservations dans les programmes neufs que nous proposons et à travers les reventes que nous proposons pour ceux qui souhaitent s'installer immédiatement à Maurice. Ainsi, pour prendre notre exemple, nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à la vie économique et sociale du pays en créant un millier d'emplois directs, sans compter ceux que nous avons pu créer à travers différents prestataires extérieurs à Anahita, mais également des entreprises et des activités créées par nos propriétaires. De plus, maintenant que presque tout notre inventaire dans l'IRS a été vendu, il y a une masse critique de personnes qui vivront ou résideront régulièrement à Anahita, ce qui entraînera une multitude d'impacts indirects pour la région et pour Maurice en général :

· Une vie sociale à Anahita de plus en plus riche avec de nombreux échanges entre les propriétaires mais aussi avec des Mauriciens;

· Plus d'activités et d'événements dans une destination devenue un leader du tourisme à Maurice et dans la région ;

· Plus d'emplois directs et indirects;

· Plus d'activités économiques générales à travers la consommation de cette communauté de propriétaires mais aussi de nombreuses formes de réinvestissement dans la société et l'économie mauricienne.

Ce projet est, à mon avis, susceptible d'être qualifié de réussite. Lorsqu'il est réalisé, il permet une qualité de vie unique, un lifestyle avec une réelle différence, un respect de la nature, une contribution au territoire et une bonne empreinte environnementale. Nous osons espérer que nous avons pu cocher certaines de ces cases. À ce jour, l'investissement réalisé par le promoteur, Anahita Estates, représente environ Rs 13 milliards.

Avec une inflation élevée et la hausse des prix des matériaux, comment se passent la commercialisation et la construction de vos propriétés ?

Cela a évidemment eu un impact sur le chiffrage de nos projets et le coût des biens proposés sur le plan VEFA, mais nous avons néanmoins maintenu une bonne dynamique commerciale. Je prends comme exemple notre dernier quartier d'Anahita Golf Resort, The Banyans, avec 80 % de l'inventaire déjà réservé en un mois de vente.

Malgré la crise du Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, les Mauriciens, comme les étrangers, continuent-ils d'investir dans la pierre, dont les quartiers résidentiels ?

Depuis toujours, investir dans la pierre dans les périodes de crise est un réflexe d'autant plus dans des lieux où la valorisation patrimoniale est garantie par la qualité des infrastructures, la préservation d'un environnement exceptionnel dans le temps et un excellent niveau de prestations. Nous avons noté cette volonté ces derniers mois parmi nos différents prospects. Ils ont envie de sécuriser leur patrimoine en investis- sant dans des projets concrets et solides qui offrent des garanties.

Parlez-nous de votre ambition d'achever la commercialisation d'Anahita dans les deux prochaines années.

Au rythme actuel des réservations et compte tenu du nombre limité de lots restants, nous nous attendons à ce que l'inventaire du promoteur d'Anahita Golf Resort se vende dans les 12 prochains mois. Une fois tous les lots vendus à Anahita Golf Resort, nous serons évidemment toujours présents pour aider à la revente des biens que les propriétaires nous confient par mandat. Le groupe Alteo restera de façon générale toujours actif dans le domaine à travers la gestion d'Anahita Golf & Spa Resort, d'Anahita Golf et des services et infrastructures communs d'Anahita.

En parallèle, l'équipe commerciale prépare activement le lancement prochain de notre smart city, qui comprendra une première phase avec 31 terrains à bâtir, 15 appartements (dont 3 penthouses) et 7 villas en VEFA (sur plan). Je tiens également à saluer le travail colossal réalisé ces derniers mois par tous mes collègues impliqués, notamment ceux du Project Development, Business Development et du Marketing, ainsi que par les différents consultants, pour mettre ce projet sur les rails et nous permettre de lancer prochainement ce projet d'envergure qui comprendra une nouvelle offre résidentielle d'exception et des services de qualité.

Quel sera le coût de l'investissement dans la «smart city» ?

Les projections montrent un investissement de Rs 14 milliards pour Anahita Beau-Champ étalé sur une période de 15 à 20 ans.

Dans un article de presse, Fabien de Marassé Enouf, Chief Executive Officer (CEO) d'Alteo, a déclaré que le groupe a un rôle crucial à jouer dans le développement de la région est, mais aussi dans la préservation de son authenticité. Pouvez-vous expliquer comment ?

Notre smart city, Anahita Beau-Champ, sera un programme qui mettra en lumière la nouvelle vision de notre groupe pour l'est de l'île et s'appuiera sur 3 piliers GreenEst, SmartEst et HealthiEst. Nous voulons garder l'authenticité de l'est tout en offrant des commerces, services et loisirs qui enrichiront la qualité de vie de cette région, que ce soit pour les résidents permanents ou ceux qui veulent simplement venir ici en vacances ou les week-ends.

Nous travaillons également à l'obtention de la certification Well Community, qui marquera davantage notre ambition de faire de notre destination un lieu de bien-être. Notre vision du développement ne se limite pas à la seule région d>Anahita et nous avons une vision très ambitieuse pour 'est en général, une région qui, selon nous, a le potentiel d'allier à la fois une grande authenticité et une bonne qualité de vie, mais aussi de nouveaux services et loisirs qui dynamiseront la région économiquement et socialement.

Concernant l'offre balnéaire, Alteo a-t-il développé un «Boat & Beach Club» entre le village de Grande-Rivière-SudEst et Anahita ? C'est le point d'accès à la mer et à l'île- aux-Cerfs pour les résidents d'Anahita Beau-Champ et la clientèle externe, n'est-ce pas ?

Nous avons accès à la mer dans notre smart city avec un Boat & Beach Club. Ce dernier permettra à nos résidents et à une clientèle extérieure de venir se détendre face au lagon dans un lieu où ils pourront également se restaurer et profiter des activités nautiques et sportives. Nous aurons aussi une navette qui les conduira à l'île-aux-Cerfs pour profiter des lieux magiques.

À l'avenir, le segment immobilier ne jouera plus un rôle dans la réduction de la dette de 'entreprise, mais deviendra un nouveau moteur de création de valeur. Comment ?

Il est vrai que le secteur immobilier jouera un rôle de plus en plus important pour le groupe Alteo. Nous visons dans notre plan décennal à nous orienter de plus en plus vers des projets à forte valeur ajoutée, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires, mais en respectant l'ADN rural et authentique du territoire.

Quels sont les principaux axes de développement du pôle immobilier d'Alteo en 2023 ?

Il est difficile dans ce secteur de ne considérer que les axes de développement sur une seule année car le temps de mise en oeuvre de tout projet prend plusieurs années. Notre priorité immédiate sera de lancer Anahita Beau-Champ au niveau de la première phase résidentielle mais aussi au niveau des premières infrastructures de loisirs, d'éducation et d'espaces de bureaux et de commerces, qui seront accessibles à Anahita Beau-Champ ou dans la région de Bel-Air dans les deux ou trois prochaines années. Nous travaillons également sur d'autres destinations résidentielles de qualité, notamment dans les régions de Piton et de Trou-d'Eau-Douce

Comment voyez-vous le secteur immobilier dans dix ans ?

Je pense que ce secteur restera très dynamique pour les 10 prochaines années avec, notamment, une meilleure intégration des besoins de la population mauricienne et des investisseurs étrangers, notamment les smart cities. C'est aussi un secteur de plus en plus réglementé et qui accorde de plus en plus d'attention à l'utilisation intelligente des ressources et à la nécessité d'être le plus vertueux possible d'un point de vue environnemental. C'est aussi un secteur qui apporte une contribution significative à l'économie mauricienne à travers les impôts directs et indirects, la contribution majeure des FDI pour stabiliser la roupie mauricienne, les emplois directs et indirects et le développement des secteurs économiques annexes, tels que les services financiers ou la construction, le développement et les secteurs de la gestion immobilière.