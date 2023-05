Soudan: La cathédrale d'El-Obeid touchée par des roquettes

Khartoum — La cathédrale Marie Reine d'Afrique, dans le diocèse d'El-Obeid, a été touchée lors de violents affrontements entre les forces de l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF).

Selon le père Peter Suleiman, secrétaire général de la Conférence des évêques du Soudan et du Sud-Soudan (SSSCBC), au moins deux roquettes ont touché la cathédrale le 27 avril. La première roquette a touché une partie du presbytère et la seconde a explosé contre le portail principal de la cathédrale, détruisant les vitraux.

"Nous remercions Dieu que l'évêque n'ait pas été dans la pièce à ce moment-là, parce que la pièce est complètement endommagée, et l'autre roquette a explosé devant la porte principale de la cathédrale et a touché le bâtiment, causant des dommages aux vitres", rapporte le père Suleiman.

L'attaque s'est produite alors que l'évêque d'El-Obeid, Mgr Yunan Tombe Trille Kuku Andali, et d'autres prêtres étaient en train de faire la prière d'adoration devant le Saint Sacrement dans l'église.

"Nous remercions Dieu qu'ils soient sains et saufs, mais la situation dans la ville est grave : les habitants manquent de nourriture, d'eau et d'électricité", ajoute le secrétaire général, qui précise que l'évêque d'El-Obeid et d'autres prêtres sont toujours à leur place, à l'exception des religieuses de l'école Saint-François qui se trouvent à proximité des casernes de l'armée qui ont été évacuées en divers endroits.

"Pour autant que je sache, les soeurs de l'école Saint-François sont proches des casernes militaires, et on leur a donc demandé de déménager dans un autre endroit où elles seront un peu plus en sécurité. Mais sinon, tout le personnel de l'Église est en place".

Le secrétaire général de la Conférence des évêques du Soudan et du Sud-Soudan déclare que le conflit au Soudan détruit les bâtiments historiques de la ville et appelle les Soudanais et les Sud-Soudanais à prier pour la paix.

Alors que l'attention de la presse internationale est focalisée sur les combats dans la capitale Khartoum, plusieurs autres régions du Soudan sont également touchées par les affrontements entre l'armée et les FDR, notamment au Darfour, bastion de ces dernières.