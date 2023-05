Sénégal/Algérie: Coordinateur général CAF pour la CAN U17 - Ibrahima Niang, une ascension dans la sphère du football africain

Demain, les « Lionceaux » feront leur entrée en matière à la Can U17, face au Congo. Un autre Sénégalais sera aussi à l'honneur. Ibrahima Niang, Coordinateur général Caf, supervisera la compétition qui se tient en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023 et veillera à son déroulement dans de meilleures conditions. Une responsabilité qui vient encore confirmer l'expertise des dirigeants du football sénégalais.

Passionné de sport, Ibrahima Niang l'est dans l'âme. Football, basket, handball, volley-ball, karaté et athlétisme (sprint court, saut en hauteur et en longueur)..., le natif de Médina Sabakh a pratiqué plusieurs disciplines.

Cet amour a guidé son choix de faire des études exclusivement consacrées au sport après le Bac obtenu en France. Son choix, renseigne-t-il, a été possible grâce à l'orientation de ses professeurs d'Eps qui sont restés ses idoles. « Grâce à Ngor Faye, actuellement au ministère des Sports, et Pape Serigne Diène, actuel Drt de l'athlétisme, j'ai choisi de faire des études en management du sport qui n'avait malheureusement pas de filières complètes depuis le baccalauréat au Sénégal », explique-t-il.

Après le baccalauréat, Ibrahima Niang a décroché un Deug en tronc commun au sport, une Licence en Marketing et Management et un Master2 en Management des Organisations Sportives.

En 2013, après deux années passées à travailler en France, il décide de rentrer au bercail pour mettre son expertise au service de son pays. Tout ce qu'il avait réussi à trouver, c'était un travail de commercial pour la promotion et la distribution d'une marque de riz local, moyennant un salaire de 75.000 francs Cfa.

Dans le milieu sportif, Ibrahima Niang a roulé sa bosse. Ses bons états de service ont poussé le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, à le coopter et à lui confier la direction du Centre de développement technique Jules François Bocandé. Il fut le premier directeur dudit centre et seul administratif. « Certains m'avaient déconseillé ce poste parce qu'il n'y avait rien et tout était à refaire. Mais ce conseil que je ne partageais pas était une source de motivation », confesse-t-il.

Au bout de six ans, les résultats ont porté leurs fruits. Et la réussite au centre lui a ouvert d'autres perspectives. Le président Senghor lui a confié la réfection, l'ouverture et la gestion cumulée du Centre d'excellence Caf Youssoupha Ndiaye de Guéréo. « Étant directeur des deux centres, je supervisais les travaux de mise aux normes du stade Lat Dior de Thiès qui a eu finalement une homologation provisoire, tout en participant aux travaux de conception du projet de réhabilitation et de rénovation du stade Demba Diop », fait-il savoir.

En 2019, Ibrahima Niang a été promu Secrétaire général adjoint de la Fsf. Il cumulait ce poste avec celui de Secrétaire général de la Ligue de football amateur qui gère plus de 400 clubs, 5 championnats différents en plus de la petite catégorie. « Ce poste était toujours cumulé au poste de responsable des Infrastructures et du Développement. J'étais aussi chargé des missions de prospection et avancées et de l'organisation des voyages de l'équipe nationale à l'international », explique-t-il.

Il avait pour mission de prendre les dispositions par rapport à l'hébergement, la restauration, l'entraînement, le voyage et le séjour des équipes nationales à l'étranger et durant les grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique. « J'ai occupé ce poste qui consistait à anticiper et à prendre les dispositions sur les missions de l'État lors des compétitions internationales et il n'y a jamais eu de couacs », assure celui qui deviendra à l'issue des élections locales de janvier 2023, maire de Médina Sabakh.

Sur proposition de la Fsf, la Confédération africaine de football (Caf) l'a pris comme Coordinateur Général pour ses compétitions interclubs et continentales. Il a aussi supervisé le tournoi scolaire de l'Ufoa qui s'est tenu du 19 au 21 décembre dernier, au Cap-Vert. Coordinateur général pour la Can U17 qui se déroule en Algérie du 30 avril au 19 mai 2023, Ibrahima Niang veillera au bon déroulement du tournoi.

Il sera l'interface entre les équipes, les arbitres et les autres acteurs de la compétition. Un défi qu'il compte relever avec brio. Cette responsabilité sonne comme une ascension dans la sphère de gestion du football africain. La récompense d'une persévérance à toute épreuve.