Kenya: La justice compte poursuivre pour «terrorisme» Paul Mackenzie, pasteur de la secte de Shakahola

La justice kényane a annoncé ce mardi 2 mai 2023 son intention de poursuivre notamment pour « terrorisme » le pasteur Paul Mackenzie Nthenge, après la mort de 109 personnes dans une forêt du sud-est du Kenya où se réunissaient des membres de sa secte.

Le pasteur et ses complices présumés ont été transférés dans un autre tribunal, dans le cadre de l'affaire de la secte de Shakahola. Une affaire durant laquelle 109 dépouilles ont été exhumées.

La procureure a fait savoir qu'elle souhaitait poursuivre Paul Mackenzie Nthenge pour terrorisme. Le pasteur a donc été redirigé vers Mombasa, dans un tribunal habilité à traiter les affaires liées au terrorisme. La procureure va sûrement y demander une détention prolongée. Elle l'a expliquée devant la cour, ce mardi matin. Elle a besoin de temps, car l'enquête n'est pas finie.

Paul Mackenzie, lui, est apparu très calme ce matin au tribunal. Il était vêtu d'une chemise et d'une veste rose fluo. La salle était pleine. Plusieurs familles avaient fait le déplacement. Elles suivent l'affaire de près, dans l'attente de nouvelles de leurs proches disparus.

Pour rappel, Paul Mackenzie s'était rendu à la police le 14 avril. Il avait été mis en garde à vue pour 14 jours, avec six autres suspects.

>> À lire aussi : Secte au Kenya: les autopsies des dépouilles ont commencé

En parallèle, une décision est également tombée ce 2 mai sur une autre affaire qui est suspectée d'être liée à celle de Paul Mackenzie Nthenge. Il s'agit de celle du pasteur Ezekiel Odero, un télévangéliste très populaire qui a été arrêté le 27 avril. La cour de Mombasa devait statuer sur une demande des procureurs de maintenir le pasteur en détention pour 30 jours, le temps de mener des investigations sur sa possible implication dans l'affaire de la forêt de Shakahola. La cour a finalement décidé de prolonger la garde à vue du pasteur de deux jours. Une nouvelle audience est prévue pour le 4 mai.

Pastor Paul Mackenzie appears at the Malindi law courts together with his accomplices. pic.twitter.com/qzuqbuNS1W-- The Standard Digital (@StandardKenya) May 2, 2023