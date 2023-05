Sénégal: Senelec - Syndicats et direction engagent la reforme institutionnelle

Senelec a tenu ses retrouvailles lors de la fête du travail. Syndicats et direction ont communié autour d'une table ronde sur le thème : «enjeux et défis de la réforme institutionnelle de Senelec ».

L'ensemble des syndicats de Senelec à savoir Sutelec, Sudeten, Synthes et Sycas ont mis de côté leur divergence pour se retrouver autour de l'essentiel avec la direction. Ensemble la partie syndicale et la direction de cette entité ont animé hier, 1er mai, date commémorative pour célébrer les travailleurs, une table ronde sur le thème : «enjeux et défis de la réforme institutionnelle de Senelec».

Des retrouvailles appréciées par le directeur de ladite société Pape Mademba Bitèye. Selon ce dernier : «nous nous retrouvons par la grâce de Dieu pour renouer avec cette coutume et mettre la lumière sur notre plus grande réussite en tant que grande entreprise : je veux parler de cette paix sociale qui auréole le quotidien de Senelec depuis quelque temps ».

Et de poursuivre : « la meilleure preuve de cette nouvelle réalité est la célébration commune pour la première fois à Senelec de cette fête où tous les syndicats se sont réunis pour cheminer ensemble et lancer un signal fort qu'une Senelec réunie est une Senelec retrouvée ».

Pour le directeur, les défis tapisseront toujours l'existence entrepreneuriale de la boite. Toutefois pour faire face à leur urgence et leur complexité, il a avancé : «la paix sociale demeure impérieuse car elle garantit la mobilisation de nos forces combinées et de notre engagement sans faille ni retenue pour les surmonter». Et d'ajouter : «l'un de ces défis évoqués plus tôt et qui demeure une préoccupation de premier ordre pour les partenaires sociaux et pour nous tous, au demeurant, est la réforme institutionnelle qui nous attend et nous interpelle».

Pour M. Bitèye, le véritable leitmotiv de la réforme, c'est la confiance faite aux partenaires sociaux pour fixer avec eux, par la négociation d'entreprise, les règles du jeu du travail. «Je suis confiant et optimiste parce qu'unis nous ne faillirons jamais. Une paix sociale durable ne peut, en aucun cas, se construire sur l'injustice.

Elle requiert, au contraire, une attention particulière à ce qui entrave les possibilités d'un «vivre ensemble» et un souci du respect et de la dignité de chacun», a-t-il déclaré. A l'endroit des syndicalistes, le directeur de Senelec les a exhorté à continuer la démonstration de leur leadership et de leur sens des enjeux pour une entreprise qui n'est pas seulement leur fierté, et le noyau dur de leur existence active mais un patrimoine unique dans son genre pour le pays et la garante de son ambition de développement à travers une émergence qui s'annonce.

Du côté des syndicats, le représentant s'est dit heureux de l'union scelle. «Nous venons ensemble de célébrer cette fête du travail. Nous avons décidé d'accompagner le secteur en partenariat avec la direction. L'Energie pilote l'économie du Sénégal et nous devons tous ensemble travailler pour un meilleur développement», a-t-il fait comprendre.