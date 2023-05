Cote d'Ivoire: Deuil - La Première dame au domicile de son assistante particulière

Être toujours aux côtés de ses collaborateurs. Aussi bien dans les moments de joie que de malheur. Tel est l'une des valeurs chères à la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Hier, elle a fait montre de cette solidarité en se rendant au domicile familial de son assistante particulière, Mme Nathalie Ekra, épouse Amon, par ailleurs cheffe de son secrétariat particulier, à Koumassi.

Mme Nathalie Ekra a perdu le jeudi 6 avril 2023 son géniteur, Ekra Issa, rappelé à Dieu dans sa 88ème année. Pour la circonstance, l'épouse du président de la République était accompagnée d'une forte délégation comprenant entre autres les épouses du président du Sénat, Mme Patricia Ahoussou, du Premier ministre Florence Achi, du ministre d'Etat, ministre de la Défense, et du ministre des Sports. Il y avait aussi la ministre-gouverneure Raymonde Goudou Coffi et les membres du cabinet de la Première dame dont Patricia Yao Sylvie, sa directrice de cabinet, et Nadine Sangaré, directrice de la fondation Children of Africa.

Au nom de la Première dame, le ministre Cissé Ibrahim Bacongo, député-maire de Koumassi, a expliqué à la famille Ekra qu'il fallait voir en ce déplacement une visite familiale. « Dieu a pris ce qu'il a donné. Il n'a pas demandé pour donner, il n'a pas demandé pour reprendre. La Première dame est venue prendre sa place et dire yako pour notre papa décédé. Que Dieu ait pitié de son âme », a-t-il affirmé, insistant encore pour dire que la Première dame et le Président de la République, Alassane Ouattara sont de tout coeur avec la famille endeuillée. Mme Ouattara a remis à la famille une enveloppe de 5 millions FCFA afin qu'elle puisse bien accueillir les visiteurs qui ne manqueront pas pendant la période de deuil.

« La famille a eu des personnes pour essuyer ses larmes, donc elle ne pleure plus. La présence seule de la Première dame rassure et réconforte », a déclaré en retour M. Bessain Antoine, 2e adjoint au maire de la commune de Prikro et porte-parole de la famille. Le déplacement de la Première dame au domicile du défunt, a-t-il ajouté, traduit toute sa compassion pour la famille. Qui lui est infiniment reconnaissante.