Cote d'Ivoire: Ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme - La 3e édition de l' »Opération tiroir vide » a été lancée

Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a lancé, le 6 mars 2023 à Jacqueville, la 3e édition de la caravane d'information et de sensibilisation couplée aux Journées portes ouvertes dénommées « Opération tiroir vide ».

Cette campagne vise principalement à rapprocher les services du ministère des populations, à informer sur les bonnes pratiques à adopter par les usagers et vulgariser les nouvelles réformes adoptées en vue de faciliter et accélérer la délivrance des actes tels que l'ACD, le permis de construire, etc.

Cette deuxième édition, qui se tient du 06 avril au 06 mai 2023, offrira, une fois de plus, un cadre privilégié d'échanges avec les populations. Elle donnera l'occasion au MCLU de parcourir les communes de Yopougon, Abobo, Anyama, Songon, Dabou, Jacqueville, à l'effet de donner la bonne information aux usagers-clients, de répondre à leurs préoccupations, de les sensibiliser sur l'ACD, les procédure et les nouvelles réformes.

Au cours de cette cérémonie, le représentant du ministre de la construction Koné Gnoleba Alexandre a expliqué aux populations, les visions et réformes entreprises par son département ministériel. » Notre vision consiste à offrir aux populations un service de qualité, en veillant à leur assurer un cadre de vie décent assainir mieux structurer et résiliant. Nous avons entrepris des réformes en vue d'assainir la gestion du foncier et toi transformer significativement le paysage urbain et améliorer sensiblement le cadre de vie des concitoyens », a-t-il fait savoir.

Selon le maire de Jacqueville Joachim Beugré a exhorté les populations à s'approcher des stands qui leur sont dédiés afin d'avoir des réponses à leurs préoccupations.