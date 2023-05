Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - L'Union sacrée prête à offrir un second mandat à Félix Tshisekedi

L'Union sacrée de la nation (USN), plateforme politique et électorale soutenant la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine présidentielle, s'est réunie, le 29 avril, au stade des Martyrs.

L'USN s'est réunie en l'absence de son autorité morale, le président Félix Tshisekedi, en déplacement le même jour à Kisantu, au Kongo Central, où il est allé assister à la messe de requiem en mémoire de l'abbé Joseph Ntemo Nsi, son ancien formateur. Tous les partis et personnalités politiques affiliés à l'USN ont massivement répondu à l'appel avec, pour seul leitmotiv, offrir un second mandat au président Félix Tshisekedi. Pour son premier grand rassemblement populaire à Kinshasa, l'USN n'est pas allée dans la demi-mesure. L'affluence a été bien à la hauteur des espérances, frôlant le débordement dans un stade réputé accueillir 80 000 places.

Appel à l'unité et à la cohésion

C'est dans une hystérie collective à grand renfort des vivats que les membres du présidium, tous de blanc vêtus, ont fait irruption dans l'enceinte du stade, non sans faire un tour d'honneur sous une clameur assourdissante d'un public visiblement enthousiasmé. "Soyons du bon côté de l'histoire". Cette thématique de l'événement a guidé, inspiré et orienté les interventions des uns et des autres avec, en toile de fond, l'appel à l'unité nationale.

Christophe Mboso Nkodia, Modeste Bahati Lukwebo, Jean Michel Sama Lukonde, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Augustin Kabuya ont, chacun, dans sa prise de parole, mis une emphase particulière sur la nécessité de faire bloc contre toute velléité de nuisance extérieure, d'où qu'elle vienne. Ils ont appelé leurs compatriotes à l'unité face aux défis sécuritaires et du développement de la République démocratique du Congo (RDC).

Pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, la RDC a plus besoin de l'unité en ce moment où sa souveraineté est mise à rude épreuve. Tout en affirmant qu'il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition, il a rassuré quant à la tenue des élections à l'échéance échue pour offrir un deuxième mandat à Félix Tshisekedi. En outre, il a indiqué que les Congolais de l'USN veulent bâtir un Congo fort et prospère. « Nous sommes unis pour la défense de la patrie et pour une nouvelle gouvernance ayant pour base les résultats et la volonté du peuple », a-t-il indiqué.

Abondant dans le même sens, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Augustin Kabuya, a appelé au rassemblement des Congolais derrière l'autorité suprême du pays en vue de booster son économie et son développement. Il a fait savoir que les partis politiques membres de l'USN aligneront plusieurs candidats à la députation nationale, aux sénatoriale, aux provinciales et municipales. "L'UDPS se bat pour gérer le plus longtemps possible le pouvoir qu'il détient", a-t-il fait savoiré.

Bahati Lukwebo, président du Sénat, de son côté, a révélé que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le seul candidat à la présidence pour l'AFDC, son parti politique. Pour sa part, le leader du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, s'est apaisanti sur les contours du complot international dont la RDC est victime, tout en martelant sur le caractère non négociable de l'intégrité et de la souveraineté nationale. "Soyons unis, car notre unité enverra le message loin pour dire que le Congo est un et que personne ne pourra le diviser", a-t-il déclaré, d'un ton ferme, appelant à une conjugaison d'efforts, au-delà des clivages politiques, afin de sauver la patrie en danger.

Auparavant, le ministre de l'Economie nationale, Vital Kamerhe, a informé de la prise en compte, par l'exécutif national, des désidératas de la population concernant la hausse du dollar et des prix des biens de première nécessité. Il a appelé à la conjugaison des efforts afin d'augmenter la production agricole locale de sorte à mieux lutter contre les effets pervers de la crise économique.

À sept mois des élections générales, la majorité présidentielle vient là d'afficher clairement ses ambitions électorales à travers cette grandiose manifestation qui pose les prémices de la réélection de Félix Tshisekedi. Un message fort envoyé à l'opposition, prise de court, qui appelle déjà à l'organisation d'une marche pacifique dans deux semaines.

En rappel, l'USN a été créée pour porter la candidature présidentielle de Félix Tshisekedi qui s'était, d'ores et déjà, prononcé sur ses intentions de briguer un deuxième mandat. La plateforme incarne, en tant que force politique, l'ambition légitime d'amener le pays à faire face à ses différents défis, à garantir sa stabilité ainsi que son développement par la bonne gouvernance. La Police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a dressé un bilan de zéro mort et zéro blessé durant cet événement qui a réuni des milliers de personnes.