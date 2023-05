Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - La CSTC revient sur les recommandations du dialogue social

A l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai, le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), Elault Bello Bellard, a rappelé au gouvernement la nécessité de prendre en compte les recommandations formulées lors de la dernière session du Comité national du dialogue social.

Les partenaires sociaux ont notifié au gouvernement que l'évaluation faite des recommandations des précédentes sessions du Comité national du dialogue social n'a pas été satisfaisante. Au nombre de ces recommandations figurent le redémarrage des activités des sociétés ECAir et Nouvel Air Congo ; le règlement définitif des rappels de solde d'activité dus aux enseignants ; le payement des droits sociaux des ex-travailleurs des entreprises liquidées ou en cours de liquidation ; la remise de la société des pavés du Congo et de la Société des transports publics urbains (mal à l'aise), respectivement aux mairies de Brazzaville et de Pointe-Noire.

Il y a, par ailleurs, « la poursuite des efforts au niveau du gouvernement pour résoudre les problèmes des travailleurs des établissements publics : la Sopéco, la Cogelo, l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées », a fait savoir Elault Bello Bellard.

La fête du 1er mai 2023 est célébrée sur le thème « La promotion du développement durable, la protection des droits humains, la garantie du droit international et de l'action humanitaire ». Ainsi, la CSTC s'est montrée disposée à accompagner le gouvernement qui a ratifié la convention n°182 sur les pires formes du travail des enfants. « Le gouvernement est désormais notre partenaire privilégié et avec qui les améliorations au titre de cette année se profilent à l'horizon. Reste qu'il fasse aboutir les actions de renforcement et les recommandations formulées lors de la dernière session ordinaire du Comité national du dialogue social», a déclaré le président de la CSTC, appelant les militants de la structure à faire preuve d'engagement, de détermination syndicale pour l'efficacité de leur organisation.

En guise de célébration de cette fête, les travailleurs affiliés à la CSTC ont défilé, place de la gare centrale de Brazzaville, en attendant que les revendications soient résolues.