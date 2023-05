Congo-Brazzaville: PME - 'Les Vendredis de l'entreprise' s'ouvrent aux porteurs de projets

"Les Vendredis de l'entreprise", cadre d'échange entre porteurs de projet, entrepreneurs, investisseurs, patronat et pouvoirs publics, ont été officiellement lancés le 28 avril, à Brazzaville, par la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo.

Plus de deux cents participants ont pris part à la toute première édition des "Vendredis de l'entreprise" sur le thème « Etat des lieux des très petites, petites et moyennes entreprises au Congo ». Saluant l'engouement suscité par cette initiative, Jacqueline Lydia Mikolo a déclaré: « vous allez contribuer à murir la réflexion pour que nous puissions améliorer l'écosystème des petites et moyennes entreprises. Ici, c'est le secteur public qui vient recueillir vos recommandations, vos propositions afin d'améliorer l'accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises ».

Les entrepreneurs, porteurs de projets et autres acteurs auxquels la ministre en charge des PME a demandé de faire des "Vendredis de l'entreprise" un rendez-vous à ne pas manquer ont accueilli l'initiative avec satisfaction. « "Les Vendredis de l'entreprise" sont un cadre pouvant nous permettre de faire entendre notre voix concernant, entre autres, les défis que nous avons relevés en entrepreneuriat », a fait savoir Thristan Loundou, un jeune entrepreneur qui dirige Sab-Agro, une PME évoluant dans l'agrobusiness.

"Les Vendredis de l'entreprise", organisés par le ministère des PME et de l'Artisanat, à travers son organe technique, la direction générale des PME, avec la contribution des administrations partenaires, est une rencontre qui aura lieu une fois le mois dans les départements du pays pour ne laisser aucun porteur de projet au bord de la route.

Après la première édition, les porteurs de projets, les promoteurs d'entreprise, les organisations patronales vont donc faire en sorte que cette initiative soit un rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour échanger sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat.