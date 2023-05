Congo-Kinshasa: 30e Journée mondiale de la liberté de la presse - Les préparatifs vont bon train

"La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique", telle est la thématique nationale de la 30e Journée mondiale de la liberté de la presse que la communauté des nations se prépare à célébrer, le 3 mai.

En République démocratique du Congo, le ministère de la Communication et Médias s'est déjà mis au pas pour l'organisation de la 30e Journée mondiale de la liberté de la presse et ce, en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, les organisations professionnelles des médias et l'Union nationale de la presse du Congo. Des préparatifs de cet événement, il en a été question lors de la 96e réunion du Conseil des ministres qu'a présidée, le 28 avril, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.

Au cours de cette réunion, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans sa note d'information, a indiqué que cette manifestation internationale coïncide avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse qui "vient redéfinir le paysage médiatique congolais". Il a ajouté que cette nouvelle loi va consacrer, par ailleurs, la salubrité médiatique, recommandée par le chef de l'Etat lors de l'ouverture et de la clôture des travaux des Etats généraux de la communication et médias, en janvier 2022. Pour lui, l'application de cette nouvelle loi "va entraîner la mise en oeuvre de la majorité des résolutions des Etats généraux de la communication et médias qui servent de boussole aux réformes à entreprendre pour encadrer et promouvoir l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo".

Il est à noter que cette 30e Journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée sous le haut patronage du chef de l'Etat. Le Conseil a pris acte de la note d'information présentée par le ministre de la Communication et Médias.