Congo-Brazzaville: Foire de Paris - Des artisans congolais présents à la 119e édition

Des artisans congolais se sont rendus en fin de semaine dernière, en France, pour prendre part à la 119e édition de la foire de Paris qui se tient à la Porte de Versailles, du 27 avril au 8 mai.

Avant de quitter Brazzaville, la délégation congolaise a reçu des conseils et des encouragements de la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. « Pour nous, c'est un grand événement. Déjà, ce n'est pas facile de se mobiliser sur les plans administratif et financier, afin de pouvoir réussir une telle opération d'aller à la foire de Paris, et d'avoir un stand qui va représenter la République du Congo, notre cher beau pays.

Nous sommes assez heureux et avons choisi un échantillon d'artisans qui ont des produits de qualité qui vont nous représenter à un niveau assez élevé. Ils savent la responsabilité qu'il y a sur leurs épaules, non seulement représenter le Congo, mais le représenter dignement, ramener des contrats, revenir au pays pour partager cette expérience avec les autres », a déclaré la ministre avant que les artisans ne prennent le vol.

Déterminée à défendre les couleurs du pays, Séraphine Ekoa, directrice de la boutique Made In Africashops, dont les ateliers transforment les produits agroalimentaires, a fait savoir que ce déplacement à la foire de Paris est pour montrer que le Made in Congo a franchi certaines étapes. « Nous avons la chance que notre ministère de tutelle ainsi que l'Agence nationale de l'artisanat aient choisi les produits et les producteurs dont ils estiment être à la hauteur d'un standing international.

Nous partons pour la foire de Paris montrer que le Made in Congo a franchi certaines étapes et qu'aujourd'hui nous sommes capables, sur notre marché local, sous-régional et international, d'être présents avec nos produits », a-t-elle signifié. Elle a ajouté: « En ce qui concerne Made in Africashops, c'est une épicerie fine qui a quatre secteurs: le textile, le cosmétique, l'agro-alimentaire et l'artisanat. En dehors de nos propres productions, nous avons une dizaine d'artisans dans ces différents secteurs qui exposent chez nous. Et donc, nous allons pouvoir représenter le meilleur de l'agro-alimentaire, du textile et du cosmétique. »

Tout comme Séraphine Okoa, Monique Alfred Ondzé Abouem a estimé, elle aussi, aller à Paris pour défendre les couleurs de la nation congolaise dans le domaine de l'artisanat. « Je fais un peu de tout, la vannerie, les objets de la décoration, les objets de la sculpture, bref, je fais de l'artisanat de récupération, donc je recycle d'un peu de tout », a-t-elle dit.

Le raphia congolais fera parler de lui à la 119e édition de ladite foire. Pascal Ngalibo, manager principal du « Village raphia Panga », une structure qui fait la promotion du raphia et dont les activités ont été lancées, le 4 novembre 2022, par la ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, promet de valoriser ce tissu à Paris. « En tant que produits, nous avons les habits cousus avec le motif raphia, les chapeaux, les sacs, les chaussures, les pagnes raphias, ...

Nous avons également le raphia en lui-même, un raphia naturel non tissé, pour que les gens voient l'origine du raphia qui permet d'obtenir tout un pagne ou un morceau pour constituer un pagne tissu raphia. Nous avons amené autant des produits devant également attirer les visiteurs qui vont passer à cette foire, pour montrer la bonne qualité du raphia de la République du Congo », a-t-il laissé entendre.

Notons que la 119e édition de la foire de Paris accueillera 1250 exposants pour 400 000 visiteurs.