Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - Un défilé marque l'événement à Brazzaville

A l'appel de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, des agents des administrations et entreprises tant publiques que privées ont défilé, le 1er mai, à la place de la gare de Brazzaville.

Au rythme de la fanfare de l'Eglise kimbanguiste, de nombreux travailleurs ont marqué leur attachement à la fête du 1er mai. En effet, des régies financières aux conducteurs des taxis-motos en passant par des banquiers, des enseignants, des personnels soignants des hôpitaux Blanche-Gomes et de Talangaï, sans oublier les agents des sociétés Averda, Brasco, STPU et autres, les travailleurs ont tenu en haleine le public plus d'une heure.

Célébrée cette année sur le thème « Résilience et travail décent : agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale », la date du 1er mai représente la contribution sublime des travailleurs du monde entier à la cause du respect des droits fondamentaux au travail, de l'amélioration des conditions de vie et de l'inclusion sociale.