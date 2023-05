Sénégal: 19e journée Ligue 1 Pro de football - Le derby de la banlieue accouche d'un nul, Diambars contrarié par Jaraaf

Le spectacle a été tout sauf présent dans les différents matches joués le week-end lors de la 19e journée du championnat professionnel de Ligue 1. Seuls deux succès ont été enregistrés et une série de résultats nuls.

C'était l'affiche phare de la 19e journée de Ligue 1. Guédiawaye Fc et As Pikine ont concentré toutes les attentes ce week-end, non pas par leurs positions respectives au classement, mais par la rivalité qui existe entre les deux clubs. Une rivalité qui a amené les dirigeants de la Ligue à organiser le duel au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio car l'affluence qui en découle sera difficilement assurée dans un stade de la banlieue. Mais le spectacle a finalement accouché d'une souris. Un triste 0-0 qui aura laissé les supporters sur leur faim. Et dans ce partage des points, c'est Guédiawaye Fc (3e, 32 pts) qui en pâti le plus car Pikine (8e, 26 pts) n'a plus grand-chose à jouer en championnat si ce n'est les trouble-fêtes alors que les Crabes sont engagés dans la course au titre. Ils laissent le boulevard aux deux Académies de football : Génération Foot et Diambars. Le premier nommé est un des grands gagnants de la journée en allant l'emporter 1-0 devant la Sonacos (9e, 24 pts). Une sixième victoire de suite qui lui permet de déloger Diambars de la 1re place grâce à une meilleure différence de buts (35 pts, +10 contre +9). Car dans le même temps, leurs homologues de Saly ont été contrariés par Jaraaf (0-0), dans un match très disputé. Un coup d'arrêt pour Diambars qui restait sur 2 succès d'affilée. À l'opposé, Jaraaf (10e, 23 pts) continue de broyer du noir avec ce 5e match sans victoire (2 nuls, 3 défaites). Après 2 nuls et 3 défaites sur ses 5 derniers matches, le Casa Sports (4e, 29 pts) a stoppé l'hémorragie en dominant 1-0 la Linguère (13e, 14 pts). Le champion en titre se donne ainsi des moyens de croire à une remontée même si la tâche risque d'être ardue. Son adversaire, par contre, resté 11 matches sans victoire (5 nuls, 6 défaites), doit inverser cette tendance au risque de reprendre l'ascenseur inférieur deux ans seulement après sa promotion en Ligue 1. Dans les autres rencontres, l'Us Gorée (6e, 26 pts) a ramené un point (0-0) de son déplacement sur le terrain du Stade de Mbour (11e, 21 pts) alors qu'à côté, Cneps Excellence (14e, 10 pts), bon dernier, se faisait accrocher 1-1 par l'As Douanes (12e, 19 pts). Sans victoire depuis trois matches (1 nul, 2 défaites), Teungueth Fc (5e, 26 pts) n'a pas réussi à faire mieux (0-0) devant Dakar Sacré-Coeur (7e, 26 pts). Les deux équipes restent dans le ventre mou du classement.

RÉSULTATS DE LA 19ème JOURNÉE

Guédiawaye Fc 0-0 As Pikine, Stade de Mbour 0-0 Us Gorée, Jaraaf 0-0 Diambars, Teungueth Fc 0-0 Dakar Sacré-Coeur, Sonacos 0-1 Génération Foot, Casa Sports 1-0 Linguère, As Douanes 1-1 Cneps Excellence

Guédiawaye Fc - As Pikine : 0 - 0

En bons voisins...

En match de la 19ème journée du championnat national de L1 joué samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Guédiawaye Fc et l'As Pikine ont fait match nul vierge.

LES ÉQUIPES : GUÉDIAWAYE FC : Ibra Fall Diakhaté, Assane Diatta (cap) (puis Mahfou Kandé, 88ème mn), Babacar Diop, Junior Marc A. Mendy, Modou Sèye Ndiaye, Mamadou Sané, Ismaïla Sonko (puis Pa Ousmane Senghore, 87éme mn), Salomon M. Tweh, Mame Libasse L. Ngom (puis Ibrahima Dieng ; 88ème mn), Ismaïla Cissé (puis Babacar M. Dieng, 78ème mn). Entraîneur : Aliou Mbaye

AS PIKINE : Makhoudia Diop, Omar Gningue, Sadiya E. A. Diagne, Amadou Ndiaye, El H. Ousmane Dione, Bacary E. Diédhiou (puis Mor Talla Faye, 72ème mn), Ndéné Cissé, Ababacar Sarr (puis Boubacar Ndiaye, 83ème mn) ; Ibrahima Ndiaye, El H. Lamine Dramé (puis Mandoumbé Wade, 70ème mn), Papa Mamour Diallo. Entraîneur : Mayoro Guèye

ARBITRES : Oumar N. Diouck (Cra de St-Louis) assisté de Djibril Camara (Cra de Dakar) et d'Amadou Ngom (Cra de Louga)

Carton jaune : Assane Diatta (Gfc), Bacary Diédhiou et Ababacar Sarr (As Pikine)

Comme si aucun protagoniste ne voulait fâcher l'autre, les grands voisins de la banlieue dakaroise se sont quittés bons amis, sur un nul blanc, samedi au stade Abdoulaye Wade, lors de la rencontre - phare de la 19ème journée de L1. La fête attendue pour ce premier match de championnat dans l'enceinte de Diamniadio, en présence du Premier ministre et ministre des Sports par intérim Amadou Ba, s'est plutôt passée dans les gradins, même pas à moitié remplis mais qui ont vibré par moments pour pousser les joueurs au dépassement. Le message n'est apparemment pas parvenu aux oreilles des destinataires qui n'ont pas produit le spectacle espéré sur l'aire de jeu. Très peu d'occasions de but, plus souvent en faveur de l'As Pikine et juste un geste défensif de grande classe de part et d'autre !

Sinon pas grand-chose, sauf à la ... mi-temps lorsque le « Challenge des supporters » a tenu en haleine le public avec les tirs au but de fans des 2 équipes qui ont finalement souri à ceux de l'As Pikine (3 - 2) avec une enveloppe de 500 000 FCfa comme récompense (contre la moitié aux perdants).

Même la Lsfp n'a pas voulu faire de frustrés pour sa grande première au stade Abdoulaye Wade : elle a coupé la poire en deux, attribuant ... deux trophées d'Homme du match, un dans chaque camp : Mamadou Sané de Gfc et El H. Ousmane Dione de l'As Pikine.

FORTE MOBILISATION DES DEUX ÉQUIPES

La « banlieue » tout en couleurs

Exceptionnellement délocalisé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, sans doute pour lui donner un cachet populaire, le « derby de la Banlieue » entre Guédiawaye Fc et As Pikine s'est soldé par un nul (0-0) terne et sans saveur. Par contre, les supporters des deux équipes ont marqué le coup en assurant un spectacle flamboyant au niveau des gradins.

Pour les férus de beau jeu et de feux d'artifice, il va falloir donc repasser ! Car malgré la belle brochette de joueurs de calibre qu'il y avait sur la pelouse de part et d'autre, on n'aura pas assisté à du football-champagne, samedi dernier, lors du match Guédiawaye Fc-As Pikine, comptant pour la 19ème journée de Ligue 1. Après 90 minutes insipides, aucune des deux équipes n'est parvenue à emballer cette partie, tétanisée sans doute par l'enjeu et la dimension qu'elle a pu prendre sur le plan organisationnel et financier. En effet, la prestation des deux formations a été très en deçà de leurs standards cette saison. C'est plutôt au niveau des gradins que le spectacle a été plus flamboyant, avec les ultras des deux clubs qui n'ont pas manqué d'imagination pour assurer une ambiance de feu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Venus en masse pour pousser leur équipe à la victoire, les inconditionnels des deux camps ont chanté, craqué des fumigènes et fait danser les lampes de leurs portables telles des lucioles. Tout au long de la rencontre, les travées du magnifique écrin, submergées par les vagues « jaune et bleu » d'un côté et « rouge et vert » de l'autre, ont ainsi vibré au rythme des percussions et autres mouvements synchronisés des deux kops de supporters. Au juste milieu, le 12ème Gaïndé, fortement représenté également, a joué sa partition, rehaussant par sa présence cet événement riche en couleurs. Bien inspirés, ils ont tous ensemble réussi à transformer ce stade en véritable chaudron dans un esprit fair-play très louable, à l'heure où la violence est devenue monnaie courante dans le football local sénégalais.