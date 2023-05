Congo-Brazzaville: CESE - Le budget 2023 augmente de 13,39%

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été informé, le 27 avril, à l'issue de sa cinquième session ordinaire, de l'augmentation de son budget 2023 à 13,39%, soit 1185 millions FCFA contre celui de l'année précédente estimé à 1 045 millions FCFA.

Outre le budget, les conseillers ont adopté le rapport général de la quatrième session ordinaire et le rapport d'activités 2022. Ils ont également formulé plusieurs recommandations, entre autres, l'élaboration des manuels de procédures, le renouvellement des badges et cartes de membre du Conseil, la mise en place de la couverture sanitaire au profit des conseillers et du personnel, la mise en oeuvre du mémorandum de la coopération avec les autres conseils et institutions similaires et le renforcement de la cellule informatique en vue de vulgariser le télétravail.

Cette cinquième session ordinaire a été l'occasion pour les conseillers de suivre plusieurs communications liés la zone de libre-échange continentale africaine, notamment ses objectifs et sa mise en oeuvre au Congo.

« Du constat général, les Congolais sont peu ou pas du tout informés de ce grand programme africain piloté par l'Etat et qui engage notre pays et sa population dans une compétition économique, sociale et environnementale », a indiqué Emilienne Raoul, présidente du CESE.

Le CESE a ainsi donc suggéré au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers d'amplifier l'organisation des ateliers d'informations pour les chefs de petites et moyennes entreprises, les commerçants, les producteurs agricoles, les femmes, les jeunes et ceux qui travaillent dans l'économie informelle.