Tunisie: Recrudescence des accidents de la route mortels, 17 morts et 56 blessés le week-end dernier

Tunis — Les accidents de la route en Tunisie continuent à anéantir des vies et à briser d'innombrables familles. Rien que le week-end dernier, un lourd bilan a été enregistré : 17 morts et 56 blessés, selon l'Observatoire national de la sécurité routière.

Un autre constat, et non des moins alarmants, celui de la hausse de 29 pour cent du nombre de morts sur les routes tunisiennes enregistré entre le 1er janvier 2023 et le 13 avril 2023, et ce par rapport à la même période de l'année 2022.

Malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation et le renforcement des contrôles routiers des forces de l'ordre, surtout pendant les fêtes et les vacances scolaires, ces chiffres peinent à baisser vu les comportements irresponsables de certains automobilistes.

La vitesse, l'inattention, le non respect des règles de priorité et la conduite sous l'emprise de l'alcool sont parmi les principales causes des accidents de la route, selon la même source.

En 2022, quelque 5451 accidents ont été enregistrés, causant 1044 décès et 7867 blessés, selon les statistiques de l'Observatoire national de la sécurité routière.