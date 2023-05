Congo-Kinshasa: Insécurité dans l'Est de la RDC, CSCPC - Me Ferdinand Kitengie lance un appel à la mobilisation générale

Plusieurs dizaines de leaders d'opinion de la société civile, des chefs religieux, des mouvements associatifs et autres, réunis au sein de la méga structure : "Convention de la société civile pour le développement du Congo (CSCPC)", ont signé, vendredi 28 avril dernier, à Kinshasa, la charte qui régit ladite structure.

Tous, sous la bannière du coordonnateur de nouvelle société civile révolutionnaire (NSCR) et porte-parole du CSCPC, Maître Ferdinand Kitengie, les signataires ont juré allégeance à ce nouveau règlement qui met en exergue le bien-être de la population. C'était en présence de plusieurs personnalités politico-religieuses du pays et des autres invités de marque.

Comme pour circonscrire l'évènement, le coordonnateur Ferdinand Kitengie a expliqué la raison d'être de cette cérémonie. Il a indiqué que leur présence en ce jour et la raison même de la signature de cette charte est motivée par le souci de répondre aux objectifs primordiaux de la structure, pour le bien de la population. Dans leur démarche qui, visiblement, commence à partir de la signature de ladite charte, il fait comprendre que ce qui est plus nécessaire dans leur combat à travers la CSCPC, c'est d'oeuvrer pour la prévention des valeurs démocratiques et de l'Etat de droits, pour une République fondée sur les valeurs démocratiques.

A cet effet, il rassure que la Convention de la société civile pour le développement du Congo s'assigne des missions majeures et reste engagée pour oeuvrer en tant que catalyseur des aspirations profondes du peuple «qui a longtemps souffert et milite pour la promotion du bien-être et surtout pour les valeurs Républicaines ».

La lutte contre les antivaleurs est l'une des missions que la CSCPC s'est assignées. «Nous nous sommes assignés deux missions : il s'agit de celle de la lutte contre les antivaleurs dans leurs diversités. Parmi tant d'autres, il y a la corruption, le détournement des deniers publics, la dictature, et favoriser le climat et des valeurs démocratiques notamment, la liberté d'expression et celle des manifestations mais aussi d'opinion, sans oublier la liberté des églises », a souligné Me Ferdinand.

Appel vibrant !

Dans son élan, le coordonnateur et porte-parole de la CSCPC a lancé un vibrant appel à toute la population congolaise d'adhérer à la présente structure, pour bien mener le combat du développement de la RDC ensemble. « En tant que société civile, nous lançons un appel vibrant au peuple congolais en général et, en particulier, aux leaders des organisations de la société civile, aux associations, aux confessions religieuses de venir parce que cette organisation n'a pas de couleur, et n'a pas un individu qu'elle est en train de soutenir. Nous sommes uniquement pour le bien-fondé du peuple en général», précise-t-il.

Et de poursuivre : «En tant que société civile, nous ne sommes ni pour la majorité, ni pour l'opposition ; nous sommes au milieu du village et derrière le peuple congolais ».

Halte à la guerre !

D'un ton ferme, le responsable de la CSCPC a condamné l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda via le M23, et appelle tous les congolais à s'engager dans la bataille de la défense de l'intégrité territoriale aux côtes des forces armées nationales. La population de l'Est tuée, les femmes violées, l'occupation par le Rwanda de la partie orientale de notre pays... Nous disons et lançons un appel solennel, à partir de cet instant, au peuple congolais, pour qu'il s'engage dans la mission de la défense de l'intégrité territoriale à côté de nos forces de la République et aussi à côté du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le symbole de la nation et surtout, des valeurs primordiales qu'il ne cesse de jurer ; le peuple d'abord », a-t-il insisté.