Burkina Faso: Journée portes ouvertes de Sidwaya Hauts-Bassins - Une master-class sur Sidwaya mobile et l'AIB au profit des étudiants de Aube nouvelle

Le Directeur web et multimédia (DWM) des Éditions Sidwaya, Boureima Sanga et le rédacteur en chef de l'Agence d'information du Burkina (AIB) ont animé une master-class le mardi 2 mai 2023 sur le processus d'édition de Sidwaya mobile et de l'information en agence.

Les deux communications entraient dans le cadre des journées portes ouvertes de la Direction de l'Ouest des Éditions Sidwaya (DRO/Sidwaya).

A propos de Sidwaya mobile, le DWM a souligné qu'il s'agit de la déclinaison sous forme SMS de l'information.

» Nous rédigeons en quelques lignes l'information contenue dans un article », a-t-il expliqué.

Cette information est diffusée sous forme de flash d'abord (une dizaine de mots maximum) puis d'articles (moins de 50 mots). Les clients abonnés les reçoivent instantanément.

« Notre rôle c'est de donner l'information la plus proche possible des populations et de façon instantanée », a indiqué M. Sanga.

Pour y avoir accès, les usagers des téléphonies mobiles Moov et Orange peuvent composer le code *334# et suivre les instructions.

Sa présentation a été suivie de celle du rédacteur en chef de l'AIB, Tilado Apollinaire Abga. Ce dernier s'est focalisé sur les missions de l'Agence d'information du Burkina, notamment, celle de donner essentiellement l'information sans ajouter de commentaire.

« Nous devons donner le maximum d'informations avec le minimum de mots possibles », a déclaré M. Abga.

L'AIB dispose de correspondants dans l'ensemble des 45 provinces du Burkina, ce qui lui permet de couvrir la totalité du territoire en matière d'accès a l'information, a ajouté M. Abga.

Il a présenté les différentes plateformes web sur lesquelles l'agence publie ses dépêches et invité les étudiants à les consulter régulièrement pour rester informés.

Ces master class se sont tenues dans le cadre du lancement de l'imprimerie de la DRO/Sidwaya a l'occasion duquel la direction a ouvert ses portes au public bobolaise.