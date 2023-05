Congo-Kinshasa: Démonstration de force au Stade de Martyrs - L'Union Sacrée de la Nation s'impose !

C'était une journée de fête pour la nouvelle majorité. Ce samedi 29 avril 2023 est désormais une date historique et significative pour la plate-forme politique de l'Union Sacrée de la Nation.

Elle a marqué la sortie officielle de cette méga structure qui oeuvre, d'ores et déjà, pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République. Comme l'on pouvait s'y attendre, la démonstration des forces a eu lieu. Le Stade de martyrs était rempli comme un oeuf. Une réussite totale en termes de mobilisation des partis et regroupements politiques présents en cette grande messe politique.

Le ton est donné. Le message est passé. Il faudra compter sur l'Union sacrée de la Nation pour non seulement dénoncer le complot de balkanisation contre la RDC, mais aussi, démontrer que le peuple congolais ainsi que les forces vives de la nation sont derrière l'actuel commandant suprême. A la tribune, il y avait la présence très remarquable, entre autres, de Jacques Kyabula Katwe, Gouverneur du Haut Katanga, et de son parti, l'ARD, et de Fifi Masuka de Lualaba...

Les membres du Présidium ont, à tour de rôle, délivré un message similaire autour de l'unité nationale, soutien aux FARDC et non à la balkanisation. Dans son allocution lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la nation, le Président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe est revenu sur les raisons de la plateforme politique du Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'en croire, cette plateforme a été créée pour être ensemble afin de combattre les ennemis, pour mieux diriger le pays et aussi préparer les prochaines élections présidentielle, législatives nationales et provinciales.

«Nous avons créé l'Union sacrée pour que nous soyons ensemble afin de combattre nos ennemis. Ces ennemis viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Ils doivent rentrer chez eux. Nous avons également initié cette Union sacrée pour mieux diriger le pays et aussi préparer les prochaines élections tant présidentielle que législatives nationales et provinciales», a-t-il déclaré. Dans son élan, le Président de l'UNC a promis un changement radical pour la baisse du taux de dollars.

Le Président du MLC, Jean-Pierre Bemba a délivré un message de soutien à l'actuel Président. «Je connais Félix Tshisekedi. Il est préoccupé tous les jours du matin au soir pour la cause du Congo et le bien-être de la population. Soyons tous derrière lui et son engagement pour le Congo et restons unis», lâche-t-il. Parlant des élections, Christophe Mboso a été cash quant à ce : «Il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition, nous irons aux élections pour offrir un deuxième mandat à Félix Tshisekedi». D'après lui, "le candidat de Dieu et du peuple congolais en 2023 c'est Félix Tshisekedi». Les membres du présidium tels que Sama Lukonde, Augustin Kabuya, Bahati Lukwebo avaient également pris la parole pour communier avec les sympathisants encore présents au Stade des martyrs.

Au lendemain de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, le Présidium de ladite plate-forme politique a remercié le peuple congolais d'avoir répondu spontanément et massivement au meeting de sortie officielle de l'USN. A en croire Mboso, cela témoigne l'amour et l'attachement inconditionnels en la Personne et à la Vision de Félix Antoine Tshisekedi, Haute Autorité Politique de l'Union Sacrée de la Nation, pour le pays, la République Démocratique du Congo.

«Merci d'avoir dit oui, encore une fois, sans atermoiement à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir dit oui à l'Union Sacrée de la Nation et à ses idéaux. Merci d'avoir dit oui au devoir patriotique et démocratique de participer au processus électoral déjà entamé par l'enrôlement et, qui va aboutir le 20 décembre 2023. Merci d'avoir dit non avec force à la balkanisation de la RDC que vous vous êtes engagés à défendre jusqu'au sacrifice suprême», a martelé Mboso au nom du présidium.

Il convient toutefois de rappeler que la plate-forme politique de l'Union sacrée de la nation résulte de l'appel lancé par le président Félix Tshisekedi après la rupture de la coalition Cap pour le changement (cash) et le front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila.