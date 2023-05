Afrique de l'Est: Affaire portions des terres, Isidore Ndaywel - «C'est la RDC qui devrait réclamer les territoires au Rwanda... »

A l'occasion de la conférence-débat organisée vendredi 28 avril 2023, dans la salle Père Boka à Kinshasa/Gombe, sur "l'histoire de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo : Quelles leçons pour l'avenir", le professeur Isidore Ndaywel, professeur et historien congolais a fustigé les velléités du président Kagame, sur l'affaire portions des terres. Il pense que « C'est la RDC qui devrait réclamer les territoires au Rwanda et non le Rwanda à nous».

Une hypothèse qui a été soutenue par Marie-Claire Mutanda Mikobi Mbayo, médecin de formation, ancienne fonctionnaire des Nations Unies et Chef exécutive officier de la Fondation Petit Don à l'humanité, affirmant que c'est bel et bien le Congo qui devrait réclamer ses terres auprès du Rwanda et non le contraire. « En effet, elle estime que : »Le professeur a totalement raison quand il dit que c'est nous qui pouvons réclamer les territoires au Rwanda et non le contraire », a-t-elle appuyé.

Par ailleurs, c'est dans cette idée que le professeur Ndaywel a affirmé que le Congo représente aussi trois mille ans d'aventures humaines, indiquant aussi que cela est un cheminement qui a eu ses longues durées et ses accélérations, ses continuités et ses ruptures, ses dynamiques et ses récurrences, au travers d'une évolution globale qui se lit dans les trois étapes successives de l'époque pré colonisation, de la colonisation et de la post colonisation. Et, c'est à partir de ces étapes que les congolais peuvent se connaitre et arriver à défendre leur pays et tous ce qui leur appartiennent.

Pour lui, en effet, le but principal de cette activité était de faire connaitre au congolais la vraie version de leur histoire. «Savoir d'où l'on vient et d'où l'on part, de déterminer les moyens et techniques et qui constituent l'ensemble d'outils qui aident une nation à s'organiser et à se réorganiser».

Il soutient que l'apprentissage de l'histoire est l'élément fondamental ou le credo qui permet à communiquer des valeurs historiques, d'une part, dans la mentalité du citoyen, d'autre part, à changer les approches des congolais pour construire le présent. « Dans tout cela, l'homme reste l'acteur principal de son histoire et se doit la responsabilité de la sauvegarder », conclut-il.