Cap-Vert: France - Logan Costa, le Capverdien, héros toulousain en Coupe de France

Il a été l'un des grands artisans de la très nette victoire de Toulouse en finale de la Coupe de France face au FC Nantes (5-1), samedi 29 avril. Le jeune international capverdien de 22 ans, Logan Costa, a inscrit un doublé dans les dix premières minutes de la rencontre.

Héros de cette finale de Coupe de France en inscrivant un doublé, Logan Costa est passé de l'anonymat en Ligue 1 à héros toulousain. Focus sur celui qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment.

De retour sur sa terre natale, la Seine Saint-Denis, Logan Costa était en mission quasi divine. Comme ses compères de Toulouse, larges vainqueurs du FC Nantes en finale de la Coupe de France (1-5). Lui qui est né un 1er avril à quelques encablures du Stade de France a attendu la fin de ce même mois pour s'amuser de l'arrière-garde nantaise. Une heure et trente minutes plus tard, voilà son nom sur toutes les lèvres.

En cette nuit bénie du 29 avril chez les Occitans, le défenseur central est venu briser les Canaris. Lui qui n'a souvent eu que la Coupe de France pour s'exprimer cette saison s'est offert un doublé en dix minutes, de la tête et du haut de son mètre 90. Pas une surprise, à entendre son analyse de fin de match : « On a énormément travaillé les coups de pied arrêtés cette semaine à l'entraînement. » Du travail, mais surtout une présence massive pour celui que son coéquipier Brecht Dejaegere surnomme « Le Monstre » en référence à ce physique imposant.

Saint-Denis l'a ainsi vu naître et être couronné. Car à 22 ans, c'est avant tout l'histoire d'un retour en grâce, dans tous les sens du terme. Peu utilisé en Ligue 1 cette saison par Philippe Montanier, qui lui a généralement préféré Anthony Rouault, jugé plus fiable dans l'axe, le Dionysien devait se contenter de miettes, dont cette Coupe de France faisait office de plat de résistance (neuf matchs toutes compétitions confondues, dont six titularisations en Coupe pour 750 minutes de jeu). Pour le joueur titularisé à une seule occasion en championnat (face à l'OL, défaite 2-1), la trajectoire semble aujourd'hui prête à s'inverser, constate SoFoot.

Entamée au Stade de Reims, l'ascension du gamin du 93 prend forme dans les échelons inférieurs. Trop frêle pour l'élite, Costa profite en effet du partenariat entre les Champenois et Le Mans, à l'occasion de la saison 2020-2021 de National, afin de grappiller ses premières sensations en professionnel. 26 matchs sur 34 possibles avec les Manceaux, suivis d'un choix de carrière aussi surprenant que définitif. Quand Reims le rapatrie, il refuse de prolonger l'aventure en rouge et blanc - conscient du manque de temps de jeu à engranger - optant sans hésiter pour un club intermédiaire : Toulouse et la Ligue 2.

Débarqué sur les bords de la Garonne à l'été 2021, le jeune central supervisé un an auparavant par la cellule de recrutement de Damien Comolli, enquille dix-sept matchs toutes compétitions entre Ligue 2, Coupe de France (élimination en huitièmes de finale par le FC Versailles, 0-1) et réserve du Téfécé en N3. Des apparitions honorables débouchant sur une occasion inespérée. Celle de ses trois premières capes avec les Tubarões Azuis. Membre fugace des équipes de France U17, U18 et U20, il ne manque pas l'appel du pays d'origine de ses parents et, dans le même temps, celui de la scène internationale, à l'occasion de matchs amicaux face à la Guadeloupe, Saint-Marin et l'Équateur au printemps 2022. Un tour du monde express, à l'image de l'imprévisibilité de ce parcours, pour un Logan Costa officiellement né le 29 avril 2023.