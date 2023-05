Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Le Maroc se méfie d'un Nigeria physique et athlétique

Le sélectionneur de la sélection U17 du Maroc, Said Chiba, a déclaré que son équipe devra faire face à un Nigéria physique et athlétique, lors de leur deuxième match du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, prévu mercredi à Constantine.

Le match entre le Maroc et le Nigéria, en marge de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies dans la poule B sera déterminant pour le contrôle du groupe. Le sélectionneur des Lionceaux de l'Atlas, l'ancien international marocain Said

Chiba veut à tout prix remporter les trois points de ce duel.

"Ce sera un match très difficile, tout comme tous les matches de ce groupe. J'ai regardé le Nigeria et c'est une équipe très forte physiquement et rapide offensivement. Il faut absolument les préparer et les jouer différemment du match contre l'Afrique du Sud. Nous allons essayer d'être plus organisés », a déclaré Chiba.

Il ajoute: "Nous avons beaucoup de respect pour le Nigeria et ils ont une équipe très forte. On va essayer de faire mieux et d'équilibrer notre façon de jouer pour gagner ce match. L'objectif reste d'accéder au tour suivant et ce match sera déterminant. »

Le Maroc est en tête du groupe avec trois points et devance les Golden Eaglets à la différence de buts, après avoir gagné 2-0 contre l'Afrique du Sud tandis que le Nigeria s'est imposé 1-0 contre la Zambie.

Un match nul verra le Maroc rester en tête du groupe et un ticket assuré pour le tour suivant.

Le gardien Hamza Jlid, quant à lui, déclare qu'en tant que joueurs, ils savent qu'il reste quelques manquements et qu'ils doivent intensifier leurs efforts pour s'assurer de remporter la victoire.

Nous allons certainement donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de nous

battre pour une victoire. Nous avons vu le Nigeria dans son match et nous savons qu'il sera difficile de le battre. Mais en tant que joueurs, nous sommes prêts », a noté Jlid.

oDans le même temps, l'entraîneur Chiba annonce qu'ils ont travaillé pour régler certains de leurs points faibles observés contre l'Afrique du Sud, en particulier offensivement, pour être prêts contre une équipe nigériane plus coriace.