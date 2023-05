Afrique: Ugbade se prépare pour une bataille tactique contre le Maroc

Le sélectionneur du Nigeria, Nduka Ugbade, a déclaré que son duel contre le Maroc lors de sa deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies mercredi à Constantine sera une bataille tactique rude.

Le tacticien a admis qu'il avait "peur" du Maroc lui-même, mais assure que son équipe se battra jusqu'au bout pour décrocher trois points et prendre la tête du groupe.

« Ça va être un match très difficile et je dois avouer que j'ai moi-même très peur du Maroc. Mais, nous allons pour seulement trois choses ; gagner, gagner, gagner », a déclaré Ugbade, en conférence de presse d'avant-match, ce mardi.

Le pays du Maghreb est en tête du groupe B avec trois points et deux buts après sa victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud lors de la première journée, tandis que les Golden Eaglets sont deuxièmes avec trois points également, mais avec seulement un but après leur victoire 1-0 lors de la première journée sur la Zambie.

Celui qui remportera le duel de mercredi assurera sa place en quarts de finale et Ugbade tient à ce que ce soit son côté.

« Le Maroc est une très bonne équipe tactiquement. J'ai regardé un peu leur match contre l'Afrique du Sud et j'ai été impressionné par leur façon de jouer. Ils défendent très bien et sont tactiquement disciplinés et très compacts. Nous allons assister à une très grosse bataille tactique », a déclaré l'entraîneur.

L'attaquant Tochukwu Ogbabido anticipe également une énorme bataille pour son équipe, mais estime qu'ils sont en bonne confiance pour remporter une victoire et prendre la tête du groupe.

« Le Maroc est un adversaire très coriace et nous le respectons beaucoup. C'est une bonne équipe et on l'a vu lors de leur match contre l'Afrique du Sud. Nous allons

certainement faire de notre mieux et essayer d'obtenir la victoire car il est important pour nous de passer au tour suivant », a déclaré l'attaquant de Jossy United.

Dans le même temps, l'entraîneur Ugbade a admis qu'ils ont eu beaucoup de difficultés lors de leur premier match, mais ils ont travaillé pour être meilleurs, même s'il sait toujours qu'il y aura des erreurs.

"Bien sûr, à ce groupe d'âge, il y a beaucoup d'erreurs que vous attendez de ces joueurs, mais la chose la plus importante pour eux est qu'ils continuent de s'améliorer et de faire mieux à chaque match. Contre le Maroc, nous devons mieux contrôler le jeu et aussi tirer le meilleur parti de nos chances », a déclaré le tacticien.

Dans le même temps, le coach nigerian a déclaré qu'il ne se préoccupait pas du statut de favori mais qu'ils tenaient surtout à faire ses preuves sur le terrain.

Le match débutera à 17h00, heure locale au stade Mohamed Hamlaoui de Constantine.