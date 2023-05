Afrique: CAN U17 TotalEnergies - L'Afrique du Sud vise une 'revanche' contre la Zambie

L'Afrique du Sud a perdu deux fois contre la Zambie lors des éliminatoires régionales de la COSAFA l'année dernière, et maintenant, les jeunes Bafana Bafana entendent prendre leur revanche lorsque les deux équipes s'affronteront à nouveau mercredi, lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 à Constantine.

Les deux équipes ont été tirées au sort dans le même groupe pour le tournoi, et elles se retrouvent dans un contexte délicat. Les deux équipes ont perdu leur match d'ouverture du tournoi, l'Afrique du Sud s'inclinant 2-0 contre le Maroc tandis que la Zambie perdait 1-0 face au Nigeria.

Le défenseur sud-africain Waylon Renecke a déclaré que les joueurs étaient déterminés à se venger des Zambiens.

"C'est difficile d'avoir perdu les deux matchs contre eux dans le tournoi COSAFA et nous cherchons également à nous venger et à rebondir après la défaite de dimanche. Nous sommes prêts et confiants pour le match », a déclaré Renecke, qui joue au club anglais Norwich City's Academy.

L'entraîneur Duncan Crowe a également des souvenirs de ces deux défaites contre la Zambie, et annonce que son équipe abordera le match avec un esprit différent pour remporter la victoire.

"Nous savons exactement ce qu'est la Zambie et même s'ils ont une équipe différente, l'entraîneur est le même et très probablement la tactique sera la même. Nous avons une idée de ce qu'ils font et c'est un plus pour nous, ayant joué deux fois contre eux récemment", a déclaré l'entraîneur.

Il ajoute: "Nous allons certainement essayer de ne pas perdre contre eux une troisième fois, mais ce sera un match très difficile."

Le tacticien dit en outre qu'ils s'attendent à un match ouvert, car les deux équipes sont axées sur l'attaque. Crowie assure qu'ils ont travaillé sur leurs points faibles, en particulier offensivement, pour s'assurer qu'ils produisent un meilleur match que leur défaite contre le Maroc.

"Nous avons montré aux joueurs en vidéo toutes les bonnes choses qu'ils ont faites et nous avons ramené la confiance dans l'équipe. Leurs visages sont totalement différents maintenant et il y a beaucoup d'optimisme. Nous avons encaissé des buts faibles contre le Maroc et ce sont certainement des choses que nous reverrons rarement.

"Offensivement, bien sûr, nous pouvons faire mieux parce que nous avons créé tellement d'occasions mais nous n'étions pas calmes avant le but", a déclaré le tacticien.

Les deux équipes doivent gagner pour garder leurs espoirs de faire les huit derniers en vie.

Le match débute à 20h00 heure locale.