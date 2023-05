Congo-Brazzaville: Dr S.Sembela Itoua - ' Quand le glaucome s'installe, il grignote progressivement les fibres jusqu'à conduire la personne à la cécité '

interview

Dans un entretien accordé aux Dépêches de Brazzaville, le médecin capitaine S.Sembela Itoua, ophtalmologue à l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire, interpelle la population congolaise sur les dangers des maladies de l'oeil et l'importance du port précoce des lunettes chez les enfants.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B): D'après un sondage réalisé en 2022 dans la ville de Pointe-Noire, un Congolais sur deux se plaint des maux des yeux, enfant comme adulte. Spécialiste en ophtalmologie, quel est votre jugement face à ce phénomène ?

S.Sembela Itoua (S.S.I : Ce qui est sûr, il y a un ensemble de maladies au niveau des yeux qui sont liées à l'industrialisation, le développement de l'homme et notamment la pollution de l'environnement. En effet, le fait de travailler longtemps sur les écrans expose l'usager à certaines pathologies oculaires. Et de nos jours, l'ordinateur et le téléphone deviennent incontournables. On ne peut pas travailler sans l'un ou l'autre et cela crée d'autres problèmes de santé oculaire. De même, un enfant qui utilise longtemps sa tablette ou son smartphone s'expose aux maladies oculaires.

L.D.B. : Quelles sont les maladies oculaires les plus fréquentes dans vos services ?

S.S.I.: À la base, la conjonctivite allergique, la sécheresse oculaire, les infections de la paupière, les amétropies, les glaucomes, dont le glaucome primitif. L'oeil est un organe qui a plusieurs tissus et chaque tissu a plusieurs pathologies, rien que la cornée a plusieurs types de pathologies. La plupart des pathologies oculaires sont curables mais d'autres non, tel que le glaucome primitif à angle ouvert.

L.D.B. : Parlant du glaucome, c'est quoi cette pathologie ?

S.S.I.: Le glaucome est une affection oculaire grave dans laquelle la pression intraoculaire peut engendrer la destruction progressive du nerf optique. Il est sournois et garde son silence pendant longtemps. Le patient qui développe le glaucome primitif à angle ouvert ne présente pratiquement pas de signes. Mais s'il n'est pas pris en charge à temps, le glaucome peut altérer la vision. L'altération visuelle engendrée par le glaucome impacte dans un premier temps la périphérie du champ visuel, puis se propage progressivement vers son centre. Le glaucome se développe au niveau du nerf optique. Le nerf optique est comme un câble électrique qui a beaucoup de microfibres qui transmettent les informations de l'oeil vers le cerveau. Quand le glaucome s'installe, il se met à grignoter progressivement les fibres jusqu'à conduire la personne à la cécité.

L.D.B.: Quelles sont les causes du glaucome primitif à angle ouvert?

S.S.I.: La cause n'est pas connue. Toutefois, il y a des personnes prédisposées à développer le glaucome, notamment l'âge; toute personne âgée de plus de 40 ans. Cependant, les hommes sont plus exposés que les femmes, l'hérédité, l'hypertonie oculaire, l'apnée du sommeil ou pause respiratoire ainsi que l'hypertension artérielle.

L.D.B. : Y a-t-il un traitement pour le glaucome primitif?

S.S.I.. Le traitement du glaucome est à vie. Ce traitement ne ramènera plus les fibres détruits mais conserve les fibres qui restent. Cependant, une fois le traitement connu, le but est de freiner au maximum la progression de la maladie et si l'objectif du traitement est atteint, il faut surveiller.

L.D.B. : Quel conseil donnez-vous aux glaucomateux ?

S.S.I.: Je m'adresse particulièrement aux patients glaucomateux congolais. Il ne suffit pas seulement de respecter votre traitement tous les jours et vous restez chez vous car, à un moment donné, ce traitement qui est efficace aujourd'hui peut devenir inefficace quelques années après. Et vous allez continuer à utiliser votre produit à la maison jusqu'à ce qu'un jour vous constatez que vous ne voyez plus bien. Or, si vous vous rendez souvent à la consultation chez le médecin, celui-ci peut se rendre compte que la maladie a repris son évolution, ce qui lui permet de changer de traitement ou d'ajouter un autre produit. Donc, il est important de respecter les rendez-vous et le suivi auprès de votre ophtalmologue.

L.D.B.; Quelle information peut-on savoir sur le port des lunettes

S.S.I. : Beaucoup de gens croient que les verres contiennent un produit chimique dont ses émanations en rentrant à l'intérieur des yeux traitent les yeux, non ! Les verres sont des dioptres qui ont des propriétés optiques capables de dévier les rayons lumineux dans certains angles pour permettre de réajuster les images qui sont formées à l'intérieur des yeux en fonction des amétropies. Lorsque nous prescrivons les lunettes, l'objectif c'est de permettre aux patients de mieux voire lorsqu'ils les portent et non pour que les lunettes puissent remodeler l'oeil pour qu'un jour le patient soit capable de bien voire sans ses lunettes. Les lunettes, c'est comme les béquilles pour un estropié, il ne va jamais cesser de boîter parce qu'il a ses béquilles.

L.D.B.: Les lunettes sont-elles recommandées chez les enfants ?

S.S.I.: Il n'y a aucune raison de refuser les lunettes à un enfant qui en a besoin. Et c'est même mieux qu'un enfant qui a une amétropie les porte très tôt, à partir d'un an, voire à six mois, parce que l'amblyopie arrive chez les enfants qui avaient besoin de porter les lunettes mais qui ont dépassé un certain âge sans les porter. A un moment donné, les images que l'oeil renvoient au niveau du cerveau sont difficiles à interpréter pour le cerveau qui freine les informations venant de cet oeil.

Du coup, c'est un oeil qui est en bon état, sans aucune atteinte physiquement, mais qui ne verra pratiquement plus grand chose parce que le cerveau va commencer à refouler les informations qui viennent de cet oeil. Et cela, à un certain âge, on ne peut plus le rattraper. L'enfant peut se retrouver en difficulté à l'école, lire au tableau sera difficile. Dans certains pays d'Europe, par exemple, on ne peut pas inscrire un enfant au préscolaire sans qu'il ait un certificat signé par l'ophtalmologue qui atteste qu'il voit très bien sans les lunettes, parce que les amétropies telles que la myopie et autres, l'enfant naît avec et au fur et à mesure qu'il grandit voit mal.

L.D.B. : Quel conseil prodiguez-vous à la population ?

S.S.I.: Le glaucome est une maladie silencieuse, le patient ne s'en plaint pas. On ne le découvre que lors des examens systématiques d'un patient qui vient en consultation pour changer ses lunettes, après examen. Subitement, l'on peut tomber sur certains signes qui attirent l'attention et l'on demande d'autres examens oculaires pour confirmer la présence ou non de la maladie. C'est pourquoi j'informe la population qu'à partir de 40ans, il faut consulter l'ophtalmologue systématiquement, au moins une fois par année, pour faire l'examen du fond de l'oeil et d'autres examens intraoculaires car le glaucome c'est mieux de le diagnostiquer précocement. Il détruit progressivement les fibres du nerf optique et son traitement ne ramènera plus les fibres détruits.

Par ailleurs, il faut éviter l'automédication oculaire anarchique. Dès qu'il y a un petit problème de l'oeil, rapprochez-vous de l'ophtalmologue pour qu'il regarde et qu'il vous prescrive le traitement. Ne trainez pas car certaines personnes ont perdu un oeil en 48 h. De même, certains enfants ont longtemps été considérés comme idiots à l'école alors qu'ils voyaient mal. La prescription d'une paire de lunettes a permis de rehausser leur niveau scolaire.