Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - 370 jeunes vulnérables reçoivent des financements à Pointe-Noire

Issus des quartiers défavorisés de la capitale économique, les bénéficiaires ont été formés aux petits métiers dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE). Ils font partie de la vague de 783 plans d'affaires sélectionnés à Brazzaville et Pointe-Noire, grâce au fonds compétitif, le financement additionnel du PDCE.

Les jeunes porteurs de projets ayant reçu leurs chèques, le 28 avril dernier, à Pointe-Noire, oeuvrent principalement dans les secteurs de l'agropastoral, de l'agroalimentaire, des services comme la coiffure esthétique, la couture et la broderie, la pâtisserie, l'infographie, la restauration, les métiers de l'industrie (mécanique, chaudronnerie, tôlerie) et le bâtiment (maçonnerie, froid et climatisation, électricité bâtiments, menuiserie).

En effet, l'octroi des financements se fera en deux phases: la première sera consacrée à la mise à disposition des équipements aux bénéficiaires. D'après l'unité de coordination du PDCE, la remise des équipements va se faire suivant les procédures de la Banque mondiale en matière de passation des marchés. La seconde phase consistera au décaissement des fonds de roulement représentant 10% du coût global du projet. Le PDCE a, au préalable, aidé les jeunes défavorisés à ouvrir des comptes bancaires, à travers la signature d'une convention avec les institutions des microfinances.

L'intérêt de ce programme d'insertion-professionnelle des jeunes des milieux défavorisés a été précisé au cours de la cérémonie de remise des chèques aux bénéficiaires, présidée par Paul Soni-Benga, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, en présence des maires des arrondissements de la capitale économique.

« L'événement de ce jour, comme celui de Brazzaville, est le résultat d'un processus laborieux de sensibilisation, de collecte des dossiers, de sélection et validation des lauréats dans le strict respect des procédures de la Banque mondiale. C'est donc un réel motif de satisfaction pour l'équipe du PDCE d'arriver enfin à la signature des conventions et partant au financement effectif des plans d'affaires des jeunes ici présents et que nous avons bien formés », s'est réjoui le coordonnateur du PDCE, Auxence Léonard Okombi.

Les 370 plans d'affaires portés par les jeunes ponténégrins représentent 47% du nombre total des bénéficiaires des deux agglomérations (783 plans d'affaires). Le coût global des subventions pour Brazzaville et Pointe-Noire est estimé à 1,143 milliard FCFA.