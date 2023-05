Sénégal: Fête du travail - 78 salariés des promotions 2019 à 2021 des GMD récompensés

Comme à l'accoutumé, les travailleurs des Grands moulins de Dakar ont célébré la fête du 1er mai, hier lundi. Occasion saisie par la Direction générale pour promouvoir les valeurs sociales et sociétales. Et ce, en récompensant 78 des salariés des promotions 2019, 2020, et 2021. Mme Seynadou Niang déléguée du personnel des travailleurs des grands moulins de Dakar s'est réjoui de la célébration de cette journée dédiée aux travailleurs, dit ceci : « Nous avons une conscience claire

de la situation économique très difficile, mais la direction s'y déploie de son mieux pour prendre en charge les préoccupations », a-t-elle reconnu. Mais, poursuit-elle ; « nous profitons de cette journée pour soumettre notre cahier de doléances dans l'espoir que les choses avances pour le rayonnement de l'entreprise ».

Le délégué général de la SINATRIA de magnifier la célébration de la journée du travailleur et du fruit du travailleur. A ce propos, il renseigne que différentes médailles ont été remises aux 78 agents. Il précise que les médailles d'argent ont remises aux agents qui ont faits 15 ans service, médailles de vermeille pour ceux qui ont fait 20 ans de travail et médailles en or pour ceux qui ont fait 30 ans de travail. Ce qui lui fera dire que tout ceci rime avec le dialogue social. Il a, par la même occasion remercié la direction générale pour tous les acquis de travail dans l'entreprise.