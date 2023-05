Afrique Centrale: Nord-Kivu - Denis Mukwege initie un projet humanitaire en faveur des déplacés de guerre

Prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege et la Fondation Panzi viennent au chevet des femmes et enfants déplacés de guerre dans le Nord-Kivu, à travers un projet humanitaire d'urgence.

La Fondation Panzi a lancé, le 28 avril dernier, à Goma le projet humanitaire d'urgence en faveur des femmes et enfants déplacés de guerre dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Le responsable de la Fondation, Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, a présidé le lancement de ce projet important pour les vulnérables déplacés de guerre constitués de femmes et d'enfants qui vivent dans une précarité innommable dans des camps dans l'est de la République démocratique du Congo.

Dans son allocution de circonstance, Denis Mukwege a précisé : « Le soulagement de la souffrance humaine étant au coeur de notre action, nous ne pouvions nous sentir en paix lorsque des compatriotes sont contraints de vivre dans des conditions inhumaines, chassés de leurs domiciles par une guerre qui, jour après jour, écrase des innocents. C'est pour répondre, tant soit peu, à certains de leurs besoins urgents que nous avons mené un plaidoyer de par le monde, en particulier auprès de la Conférence épiscopale italienne qui nous a appuyés financièrement afin de venir en aide aux familles de déplacés de guerre au Nord et au Sud-Kivu. Nous lui sommes très reconnaissants ».

Le Dr Denis Mukwege a poursuivi : « Après une analyse des besoins, nos équipes, en collaboration avec d'autres acteurs humanitaires et les services étatiques, ont identifié plusieurs besoins auprès des personnes déplacées du Nord-Kivu dans les différents sites. Les ressources dont dispose la Fondation Panzi étant limitées, nous avons pris la résolution de contribuer aux besoins ci-après : l'appui à l'alimentation, l'appui en kits hygiéniques pour les femmes et filles en âge de procréer, le paiement des frais scolaires pour les enfants en général et en particulier les élèves de 4e année des humanités (nouveau système) qui doivent présenter les examens d'Etat mais qui sont confrontés à la difficulté de payer les différents frais de participation à ces examens dont la session préliminaire débute d'ici le 8 mai 2023. Ces finalistes sont estimés à 771 élèves dont certains sont inscrits dans des écoles formelles et d'autres dans des centres de récupération scolaires ou alors des centres d'autodidactes... ».

La Fondation a donc procédé au paiement des frais des examens d'Etat en faveur de 771 élèves finalistes déplacés de guerre, à hauteur de 60 dollars par élève. Il y a également eu distribution de 7200 kits de dignité à 7200 femmes et jeunes filles déplacées (moyenne 30 dollars américains le kit), de trois pagnes (Yola Moya), des serviettes hygiéniques (paquet), quatre sous-vêtements, deux bidons ayant la capacité de 20 litres, quatre seaux en plastique, deux tiges de savon lessive, de dentifrice et brosse à dents. La Fondation a également distribué des kits alimentaires à 5500 ménages (67 dollars en moyenne par ménage), dont 25 kg de riz, 25 kg de farine de maïs, cinq litres d'huile végétale, 12,5 kg de haricot, du sel. Les écoliers n'ont pas été soustraits de cette action de la Fondation Panzi. Des Kits scolaires seront octroyés en août prochain à 2000 écoliers, en prévision de la rentrée scolaire en septembre. Ce projet humanitaire d'urgence a pour objectif de soulager les déplacés de guerre qui font face à plusieurs difficultés.

Remerciant vivement le Dr Denis Mukwege et la Fondation Panzi, les déplacés ont exprimé leur grand souhait de retourner dans leurs villages, d'où le plaidoyer pour le retour de la paix, et l'on ne peut pas avoir cette paix sans justice. On reconnaît les amis en période de crise, de difficultés, ont-ils dit.